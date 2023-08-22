本土猴痘+10「分布7縣市」　疾管署提醒七夕情人節注意2件事





▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(22)日公布國內新增10例猴痘(Mpox)本土確定病例，分布北中南7縣市，都是20~40多歲本國籍男性。疾管署副署長曾淑慧表示，猴痘確診病例比前一周降低，但評估目前風險仍持續，今天是七夕情人節，民眾歡度浪漫時光也要注意，若為高風險民眾儘速打猴痘疫苗；出入風險場域要做好自我防護。

疾管署指出，新增本土猴痘均為本國籍男性，居住縣市為基隆1例、新北1例、桃園1例、台中2例、雲林1例、台南1例、高雄3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於8月1日至8月15日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於8月15日至8月20日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至8月21日累計確診290例病例(274例本土及16例境外移入)，其中242例已康復結案，6例仍住院治療中、42例於居家自主健康管理中。

疾管署提醒，今日適逢一年一度象徵浪漫愛情的七夕情人節，提醒民眾歡度浪漫時光的同時，也要保護自己及所愛的人。符合猴痘疫苗接種條件的民眾，應及早完成2劑疫苗；如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。統計截至8月21日共計完成84,471人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種489人次及暴露前預防(PrEP)接種83,982人次；已完成2劑疫苗接種者為28,610人，僅接種1劑者27,251人。

疾管署呼籲，透過皮膚與黏膜親密接觸傳染的猴痘疫情未歇，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。