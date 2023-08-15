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登革熱擴散！台北、新竹、彰化首爆病例　雲林1女性重症住加護搶救

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情升溫且持續擴大！疾病管制署今（15）日公布上周新增469例登革熱本土病例，創單周新高，其中台南市占390例最嚴重，另台北市、新竹市、彰化縣等3縣市新出現本土個案，目前疫情已經分布11縣市。上周也新增一起登革熱重症，是雲林縣80幾歲女性，收治住院後出現肺炎且情況惡化，插管使用呼吸器轉加護病房，還在觀察治療中。

疾病管制署今表示，國內上周(8日至14日)新增469例登革熱本土病例，個案居住地台南市390例、雲林縣40例、高雄市19例、屏東縣16例、台北市、新竹市、台中市及彰化縣各1例。截至目前全國已有11縣市出現本土病例。國內今年截至8月14日累計1,579例本土病例，全國病例數為近10年以來同期最高。個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔40%(634例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。

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▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

防疫醫師林詠青說明，上周新增一起登革熱重症個案，為雲林縣80幾歲女性，本身有高血壓糖尿病等病史，8月上旬頭暈、意識狀態逐漸變差被收治住院，因為住院中血小板持續低下被懷疑登革熱，進一步檢驗確診。且個案出現肺炎且病況持續惡化、呼吸窘迫，有插管呼吸器轉加護，目前狀況住院一周，血氧偏低，血壓也需要使用升壓劑維持，還在加護病房觀察治療中。

林詠青表示，登革熱目前累積通報10例重症，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣8例、台南市2例，其中2例收治加護病房，另有1例死亡病例。

疾管署提醒，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

另近期各地氣候持續炎熱且容易降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，加上暑假期間民眾入出境、往來各地交流頻繁，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

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