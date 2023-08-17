食腦蟲奪命「設施最新檢測曝」　感染源沒找到！還有30件檢驗中

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，發病前曾兩度前往新北市某室內親水設施，衛生單位緊急進行水質與環境檢測。疾病管制署今（17）日公布第二波檢驗結果，親水設施1處12件檢體仍檢測陰性，感染來源仍然成謎，剩餘還有30件檢驗中，下周二統一說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿米巴檢驗情形。（圖／疾管署提供）

北市一名30多歲女性福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，為12年來首見，也是國內第二例。由於發病前曾去新北市某親水設施遊玩，衛生單位三度進行水質、環境採檢，疾管署表示，總計採檢10處、56件檢體，都是親水設施各水池的進出水口、水池壁面沈積物（生物膜）等。

疾管署發言人曾淑慧說明最新檢驗結果，有1處12件拭子檢體都是陰性，剩餘還有6處30件檢體還在檢驗中，由於水瓶、水袋檢體處理比較複雜，檢驗情形及整體結果將於下周二疫情記者會統一說明。

▲發生食腦變形蟲死亡個案，新北加強稽查泳池戲水場所。（圖／新北市衛生局提供）

另疾管署專家會議做出強化防治建議，其中一項要求針對7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。新北市衛生局今表示，顧客630人僅剩21人沒有聯絡上，但已經發送簡訊進行通知，且其中17人已超過監測期。至於該親水設施目前仍在進行相關動線改善，尚未復業。

疾管署指出，根據美國、澳洲、加拿大的建議，只要以加氯消毒法進行水池消毒使自由餘氯量至少在0.5至1mg/L，即能有效抑制福氏内格里阿米巴原蟲。且美國認為，只要1ppm的加氯消毒能有效減少99.99%病原體。

曾淑慧日前表示，目前國內「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」針對水池的衛生管理規定為使用加氯消毒法，水質之pH值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在1至3mg/L，只要業者合符現行規定進行消毒，即能有效抑制福氏内格里阿米巴原蟲。