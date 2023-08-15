猴痘+14！病例數回升因素曝　中國、泰國旅遊疫情建議即起列「注意」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情止跌回升！疾病管制署今（15）日公布國內新增14例本土猴痘，個案都是男性，分布北中南都有。分析病例再次上升，和暑期出國旅遊人潮有關，觀察近期鄰近國家日本、韓國疫情緩升，中國大陸病例通報更成倍數成長，疾管署今日也提升中國及泰國旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)，提醒前往旅遊要多加防範。

疾病管制署發言人曾淑慧表示，上周國內新增14例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為新北市2例、桃園市2例、新竹縣1例、台中市4例、台南市1例、高雄市4例。

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進一步分析個案年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於7月17日至8月7日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於8月8日至8月13日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者39名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，近期亞太國家猴痘疫情仍呈上升趨勢，其中中國自6月起疫情開始上升，且7月單月通報491例個案，為6月通報106例的4.6倍，迄今累計599例個案，通報病例來自23個省市區，其中以廣東省、北京市等通報之病例數為多。而香港自7月中旬起疫情亦呈上升趨勢，迄今已累計28例。

另日本及韓國之疫情仍呈緩升趨勢，分別累計194例及134例個案，多為本土病例；泰國則自5月起疫情上升，迄今累計119例。

疾管署於今日提升中國及泰國旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)，目前共計40國列為第一級：注意(Watch)。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至8月14日累計確診280例病例(264例本土及16例境外移入)，其中229例已康復結案，7例仍住院治療中、44例於居家自主健康管理中。

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。統計截至8月14日共計完成80,801人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種466人次及暴露前預防(PrEP)接種80,335人次；已完成2劑疫苗接種者為27,218人，僅接種1劑者26,365人。

疾管署呼籲，透過皮膚與黏膜親密接觸傳染的猴痘疫情未歇，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署提醒，依研究結果顯示，接種Mpox疫苗可有效降低感染疾病的風險，且完整接種2劑疫苗方可提供最佳保護力，故在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

一旦出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。