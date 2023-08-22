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食腦蟲奪命成懸案！親水設施1積水「陽性」但無風險　疾管署曝原因

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明福氏內格里阿米巴原蟲檢測情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內驚爆一名女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，發病前兩度前往新北市某室內親水設施，疾病管制署今（22）日公布檢驗結果，親水設施相關檢體都是陰性，僅有地下室積水處採檢是陽性，不過該地下室陽性水體與親水設施用水完全分開，評估可能是雨水沖刷造成的自然環境水源，民眾沒有接觸、暴露風險，也因此，死亡個案的感染來源仍難有定論。

北市一名30多歲女性福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，為12年來首見，也是國內第二例。由於發病前曾去新北市某親水設施遊玩，衛生單位三度進行水質、環境採檢，疾管署副署長曾淑慧表示，總計採檢10處、56件檢體，已經全數檢驗完成；其中55件與親水設施相關之水體檢驗，包含各水池的進出水口、水池壁面沈積物（生物膜）等，結果皆為陰性，另1件作為對照組的地下室積水之檢驗結果為陽性。

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▲▼福氏內格里阿米巴原蟲檢驗情形。（圖／疾管署提供）

▲福氏內格里阿米巴原蟲檢驗情形。（圖／疾管署提供）

曾淑慧解釋，調查地下室積水陽性水體應來自自然環境，非親水設施的用水也沒有與親水設施用水交流，一般民眾沒有暴觸的風險。

防疫醫師林詠青進一步說明，檢出陽性時，上周署內相關人員、防疫醫師、外部專家與地方衛生局等再次到親水設施，確認該陽性水體與親水設施用水完全分開，加上採檢當時在下豪大雨，可能雨水沖刷地面流到地下室，這樣的水不可能和民眾接觸，更不可能碰到鼻腔。

林詠青也強調，親水設施有定期換水，採檢時個案曾使用的親水設施池水都已經排空，目前僅能確認再次換水後，親水設施池水檢驗都是陰性，但也因此，死亡個案的感染來源仍無法定論。

▲▼北部某親水設施場所追蹤情形。（圖／疾管署提供）

▲北部某親水設施場所追蹤情形。（圖／疾管署提供）

林詠青表示，評估人工水域只要餘氯維持1ppm以上就可以避免感染，目前該業者尚未復業，已建議該設施遵循「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」浴池、游泳池或戲水池等遊憩用水，每日至少測定4次水中酸鹼值與自由有效餘氯，並確保水中自由有效餘氯持續保持在1至3 mg/L之規定，始得開放使用，相關建議規範也已經移請地方政府參考。

衛生單位追蹤7/21~8/9的曾經到該場域的員工與遊憩民眾，曾淑慧表示，列為追蹤的642人中，已連絡上的620人迄今沒有出現任何腦膜炎症狀，另沒連絡上的22人，也由新北市衛生局發出簡訊提醒，另也發布醫界通函，請醫師注意不明原因腦炎通報。

▲▼新北加強稽查31家泳池戲水場所，5家餘氯不合標準令限期改善。（圖／新北市衛生局提供）

▲發生食腦變形蟲死亡個案，新北加強稽查泳池戲水場所。（圖／新北市衛生局提供）

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，人工水域維持水中自由有效餘氯在1 mg/L以上，即可有效抑制。

疾管署提醒，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

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