　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巡護九號完成5航點取水　管碧玲：日核廢水政府有把關

▲▼海巡署「巡護九號」完成60天公海護漁工作之外，也身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作，做為日本排核廢前的監測基礎。（圖／海洋委員會提供）

▲海巡署「巡護九號」完成60天公海護漁工作之外，也身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作，做為日本排核廢前的監測基礎。（圖／海洋委員會提供）

記者陳家祥／台北報導

日本首相岸田文雄22日宣布，東京電力公司福島第一核電站的含氚廢水排放工作將在8月24日啟動，引發國際關注。海洋委員會主委管碧玲表示，日前完成任務返航的「巡護九號」身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作；管強調，日本ALPS處理水排放的問題，政府有在把關。

管碧玲在臉書分享，海巡艦艇公海護漁任務，陸陸續續完成一個行程、又出發另一個行程。8月14日「巡護九號」執行今年第一次航次「中西太平洋公海漁業巡護」任務，已經圓滿成功、平安返航。而「巡護八號」的行程，也已經抵達日本，完成整補、交流，持續航行任務中。

管碧玲說，「巡護九號」這趟行程長達60天，不分晝夜執行任務，共計登檢慰勉遠洋漁船20艘、無線電慰問6艘；今年度預計登檢40艘遠洋漁船的任務，也已完成半數任務了。

管碧玲表示，海巡登檢一方面讓漁業可以遵守國際規範，避免IUU違法捕魚的行為，另一方面，可以使辛苦的漁民朋友，身在千里之外仍能感受到政府貼心守護。除此之外，「巡護九號」也身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作。

管碧玲強調，日本ALPS處理水排放的問題，政府有在把關，海巡署公海護漁的行動中，就有協助在各相關海域取水。管說，ALPS處理水排放前的水質條件，政府會做廣泛的收集，巡護船只是負責其中一部分，政府也會有完整的規劃。

管碧玲說，這次取得的是排放前的海水，有這個基礎，未來排放中、排放後的水質就有比對的基礎了。特別感謝「巡護九號」為人民把關，取水回來，可以安定民心。

ET快訊
快訊／謝和弦：我又要當爸了！　陳緗妮懷二胎
快訊／台北大雷雨！　文湖線號誌傳輸網路異常
快訊／大雷雨轟北北基桃！　15縣市豪雨特報
快訊／國家警報響了！　大雷雨轟5縣市
較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投
Lexus「新陸地頭等艙」LM上市！　大老闆瘋搶訂單破200
去銀行領10萬竟有59張假鈔　真相大逆轉！
快訊／淡水男陳屍租屋處床上！　遺體發黑腫脹
放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度
快訊／蔡昌憲老婆宣布懷二胎！
快訊／女騎士闖紅燈遭輾過！　頭顱骨折慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／候車時間增加！文湖線號誌傳輸網路異常　北捷7天內可辦退費

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

巡護九號完成5航點取水　管碧玲：日核廢水政府有把關

賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No

較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投

七夕放閃！　韓國瑜曬李佳芬合照羞喊「平時不好意思公開」

指賴瑞隆獲雲豹資助設千萬基金會　國民黨：民進黨切不斷的綠金網絡

傳林飛帆接任「台灣民主基金會」副執行長　他：比副祕書長薪水高

賴清德支持度為何衝高？　郭正亮分析2關鍵：要維持也不容易

賴勁麟遭藍猛攻請辭董座　賴士葆分析：談不上抹黑！若清白不必辭

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

快訊／候車時間增加！文湖線號誌傳輸網路異常　北捷7天內可辦退費

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

巡護九號完成5航點取水　管碧玲：日核廢水政府有把關

賴清德拋「情人節約會指南」　叮嚀3點：No就是No

較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投

七夕放閃！　韓國瑜曬李佳芬合照羞喊「平時不好意思公開」

指賴瑞隆獲雲豹資助設千萬基金會　國民黨：民進黨切不斷的綠金網絡

傳林飛帆接任「台灣民主基金會」副執行長　他：比副祕書長薪水高

賴清德支持度為何衝高？　郭正亮分析2關鍵：要維持也不容易

賴勁麟遭藍猛攻請辭董座　賴士葆分析：談不上抹黑！若清白不必辭

基隆港務分公司連續6年辦理「樂善．希望永在愛心無限」捐贈

美國夢幻隊到訪羅浮宮、清真寺　主帥柯爾：享受當地文化

快訊／又見行人地獄！高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

快訊／候車時間增加！文湖線號誌傳輸網路異常　北捷7天內可辦退費

超感人！貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中　路邊8移工頂烈日幫忙搬

私生盜用房卡「囂張闖入瘋狂偷拍」！　NCT在玹受害…SM硬起來調查

快訊／雨彈升級「15縣市豪雨特報」　大雷雨轟炸北北基桃

雨水少甜度高！　2023年斗六文旦節系列活動熱鬧登場

兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

玩水上漂設施被尪惡整　妻努力平衡→後翻全濕

政治熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼：要讀書啦

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

快訊／賴品妤痛批抹黑鋪天蓋地　挺賴勁麟「面對家人清白奉陪到底」

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

網傳共軍核潛艦台海失事「無人生還」　國防部：目前無官方說法證實

徐耀昌宣布退出國民黨　藍議員：他會再選立委

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

徐耀昌退黨！鍾東錦：尊重前縣長決定

更多熱門

相關新聞

U18日本名單發表　大谷學弟落選

U18日本名單發表　大谷學弟落選

U18世界盃將於31日在台灣開打，日本隊由上屆國家隊馬淵史郎執教，22日選出正選名單將出征台灣。

日本要排核廢水了！食藥署曝25批水產品檢驗結果

日本要排核廢水了！食藥署曝25批水產品檢驗結果

福島核廢水排放入海　外交部：尊重專業

福島核廢水排放入海　外交部：尊重專業

逛南港唐吉訶德！百元價美妝超佛

逛南港唐吉訶德！百元價美妝超佛

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

關鍵字：

行政院海洋委員會日本核廢水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面