巡護九號完成5航點取水　管碧玲：日核廢水政府有把關

▲海巡署「巡護九號」完成60天公海護漁工作之外，也身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作，做為日本排核廢前的監測基礎。（圖／海洋委員會提供）



記者陳家祥／台北報導

日本首相岸田文雄22日宣布，東京電力公司福島第一核電站的含氚廢水排放工作將在8月24日啟動，引發國際關注。海洋委員會主委管碧玲表示，日前完成任務返航的「巡護九號」身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作；管強調，日本ALPS處理水排放的問題，政府有在把關。

管碧玲在臉書分享，海巡艦艇公海護漁任務，陸陸續續完成一個行程、又出發另一個行程。8月14日「巡護九號」執行今年第一次航次「中西太平洋公海漁業巡護」任務，已經圓滿成功、平安返航。而「巡護八號」的行程，也已經抵達日本，完成整補、交流，持續航行任務中。

管碧玲說，「巡護九號」這趟行程長達60天，不分晝夜執行任務，共計登檢慰勉遠洋漁船20艘、無線電慰問6艘；今年度預計登檢40艘遠洋漁船的任務，也已完成半數任務了。

管碧玲表示，海巡登檢一方面讓漁業可以遵守國際規範，避免IUU違法捕魚的行為，另一方面，可以使辛苦的漁民朋友，身在千里之外仍能感受到政府貼心守護。除此之外，「巡護九號」也身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作。

管碧玲強調，日本ALPS處理水排放的問題，政府有在把關，海巡署公海護漁的行動中，就有協助在各相關海域取水。管說，ALPS處理水排放前的水質條件，政府會做廣泛的收集，巡護船只是負責其中一部分，政府也會有完整的規劃。

管碧玲說，這次取得的是排放前的海水，有這個基礎，未來排放中、排放後的水質就有比對的基礎了。特別感謝「巡護九號」為人民把關，取水回來，可以安定民心。