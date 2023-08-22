只剩6天再衝一波！知卡宣親水公園七夕浪漫派對　錯過等明年了

▲迎接七夕情人節，知卡宣親水公園辦理充滿浪漫氣氛的情人節派對。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接七夕情人節，花蓮知卡宣親水公園甕橋前草坪廣場，辦理一場休閒自在又充滿浪漫氣氛的情人節浪漫派對。除了有好吃好買又好玩的手作烘培及文創商品外，舞台上好玩的情侶及親子互動遊戲，可獲得精美小贈品，2組現場樂團精彩演出，讓民眾感受到滿滿的浪漫氛圍。

暑假即將進入尾聲，花蓮縣知卡宣綠森林親水公園的暑期水上戲水園區，距離8月27日閉幕僅剩6天，截至21日累計遊客入園人數12萬人次；花蓮縣政府更新知卡宣公園的戲水設施和設備，在公園內建立五個共融公園，包括有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹，縣府農業處預估民眾把握最後時間機會「再衝一波」。

▲現場樂團精彩演出，讓民眾感受到滿滿的浪漫氛圍。

知卡宣綠森林親水公園占地18公頃，其中暑假戲水池3公頃，近年來縣府不斷修整親水設施，遊客人潮也持續攀升。

農業處陳淑雯處長表示，從去年開始戲水活動期間收取知卡宣入園門票費用50元，但花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分的孩童、65歲以上的長者、低收入戶、身心障礙者及其陪伴者等五類身分的人士，只要出示相應的證件就可以免費入場。

暑假的最後一個星期裡誠摯邀請全國民眾及鄉親，把握時間享受知卡宣公園戲水區的沁涼與歡樂，遲了就要等到明年喔！