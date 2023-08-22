男友媽提親「要求1事」　婚事談崩了！網揭陰謀：串通好的

▲原PO和男友論及婚嫁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

結婚要和另一半家人相處，但如果遇到不合理的要求，也要接受嗎？一名女網友透露，最近男友家人到家裡提親，沒想到男友媽媽卻要求「嫁進來要冠夫姓」，讓全場聽了都傻眼，可是對方相當堅持，說如果不接受就是不尊重夫家，最後2人鬧到分手。不少人看完後，紛紛猜測「一定是男方計畫好的！」

原PO在「匿名公社」發文表示，先前第一次和男友家人見面時，覺得非常好相處，對方家庭旅遊也會帶伴手禮給她，也會邀請她一起去家庭聚餐，「我感覺一直都把我當女兒對待」，現在2人交往4年多，男友媽媽也問「在一起那麼久了，有想過要結婚嗎？」2人討論後決定步入禮堂。

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後來男友到家裡提親，原PO爸爸表示，「我不是賣女兒，所以那些聘金都不用」，可是男友媽媽卻要求，「如果要嫁進來我們家，就必須冠夫姓這樣才能進我們家」，全場聽到都傻眼，眾人沉默了30秒，隨後她爸爸急忙拒絕，「現在都什麼年代了還要冠夫姓，不用吧！」但男友媽媽仍堅持要冠夫姓才能嫁進門，最後雙方討論無果。

▲原PO最後和男友吵架分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



等到男方回家之後，原PO和男友說，如果堅持要冠夫姓，就不要結婚了，「況且你媽也沒有冠夫姓啊，為什麼我就一定要冠夫姓，這樣對我不公平？」不料男友媽媽得知後堅持不退讓，還說如果不冠夫姓就是不尊重他們家，「這種女生不要也罷，去分一分了」，男友也真的聽媽媽的話，提出分手要求。而分開之後，她也有了不同的體悟，「分完手我覺得沒有他的世界真的很美好，現在我一個人也過得比之前還要好」。

文章曝光後掀起討論，眾人紛紛回應「跟他媽串通好的，壞人媽媽做！目的是有更好條件的女生可選擇啦」、「男友媽都沒冠夫姓了，那代表男友媽又沒多尊重男友家」、「合理懷疑母子倆串通好要讓你們分手的」、「恭喜分手，這種家庭真的不要接觸，會氣死，什麼年代了還冠夫姓，是想測試你是不是可以控制的媳婦」、「恭喜妳重獲自由，人生更美好」、「男方史上最扯的分手理由」、「自己都做不到的事，要求媳婦要做到，就太過分了」。