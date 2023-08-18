2天後登記結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包：用公司手機

▲未婚妻在登記結婚的2天前，抓到美光工程師未婚夫偷吃。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美光科技公司一名即將結婚的施姓男工程師，長期與一名有男友的陳姓女同事在公司宿舍內的KTV發生關係，最後在登記結婚前2天被未婚妻抓包，讓對方氣得取消婚約。

論及婚嫁的施姓工程師日前在個人臉書發文，對親友交代全部過程。他說，他上班期間多次跟陳姓女承攬商在美光公司內的宿舍KTV包廂發生性行為，更在登記結婚前2天，在上班時間帶著陳女去汽車旅館，當場被未婚妻抓包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還原影片，未婚妻坐在後座，拿著手機拍攝前坐的未婚夫、副駕的陳女，逼問出痛心的答案。然而，施男突然開口問「我們還有機會嗎？」瞬間讓未婚妻爆氣，「你還敢問啊！你跟我吵了那麼多次，還對我摔手機，把我罵成那個樣子，說我多懷疑你，我侮辱到你的清白」。

▲美光工程師被抓包後發文。（圖／翻攝臉書）



陳女也坦言，她跟施男劈腿約半年，自己也有男友且不知情，「（男友若知道）當然會很心痛」。此外，未婚妻也逼問施男如何跟陳女聯繫，施男則回「用公司手機」，瞬間讓未婚妻懂了甚麼，「用公司手機，好聰明喔，難怪你沒有公司手機這麼焦慮」。

施男在文章內指出，他跟未婚妻解除婚約，很遺憾7年的感情被迫截斷在如此不堪的情況，同時也辜負了大家的祝福。

據《東森新聞》報導，美光科技表示，此事為員工個人私領域，與公司營運無關之相關討論，美光不予評論。