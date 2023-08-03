剛果舞蹈家來台！人力車搬進劇場開電音趴　探討黑人服務白人歷史

▲南非藝術家帶來《無敵風火輪》打頭陣，為2023臺北藝術節揭開序幕。（圖／臺北藝術節提供）



記者林育綾／台北報導

2023臺北藝術節將於本周六（5）日揭幕，首周迎接南非與剛果民主共和國藝術家來台，其中打頭陣的《無敵風火輪》大膽將人力車搬進劇場，結合生猛狂放的原民女性電音派對，以幽默方式探討「黑人服務白人」殖民史的意義；另一位舞蹈家則用用身體述說家國苦難與殖民史，他在23歲某天被告知要用不同名字稱呼自己的國家，體悟到「我唯一真實的國家，就是我的身體。」

今年臺北藝術節主題為「萬物運動 Dancing Ecosystems」，首周由南非與剛果民主共和國藝術家帶來舞蹈演出。策展人林人中表示，所謂的「南方」指的並不是「東南亞」，而是南半球的非洲及南太平洋島嶼，因為生活在北半球的我們，比較少關注南半球，當非洲的藝術家闡述他們的歷史，或重新認識他們自己文化的時候，其實也提供一面鏡子，讓我們能夠看見自己的過去跟現在。

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▲《無敵風火輪》大膽將人力車搬進劇場，還結合生猛狂放的原民女性電音派對。（圖／臺北藝術節提供）



其中南非的編舞家羅賓・奧林（Robyn Orlin）大膽將人力車搬進劇場，帶來《我們腳踩無敵風火輪，五光十射你的路，與魔鬼共舞在1820》，她處理殖民議題的手法，顛覆人們對倡議的刻板印象。舞作結合南非祖魯文化、電子樂，開場的表演者以「人力車夫」的角色現身，過程展現祖魯語的演唱及非洲舞蹈的文化力度，以靈活、輕巧、幽默的方式探討「黑人服務白人、奴隸服務殖民主」的當代意義。

由於南非在20世紀初出現的「人力車」，原先是為了解決英國在當地的糖業交通問題，當時大多由祖魯人拉車服務白人。不過人力車作為殖民統治象徵的同時，卻意外展現本土文化的生命力，車夫會以誇張的羽毛、牛角頭飾、部落圖騰的外衣，混搭皮革與流蘇裝飾車輛外觀，無論坐在車上或在路旁觀看，都像是一場華麗又歡騰的街頭表演秀，到1960年代甚至成為南非官方認證的重要觀光資產。

▲《無敵風火輪》曾經在歐洲巡演時，結尾幾乎是全場起立。（圖／臺北藝術節提供）

而羅賓・奧林身為一位白種南非女性，將這段特殊歷史編入舞作。她來自立陶宛的猶太人家庭，流亡到南非，創作主題經常關照南非社會，特別是黑人族群的殖民、恐同、愛滋、貧窮等議題。

這次來台演出的當代非洲舞團「動動舞職業舞團」（Moving into Dance Mophatong）是南非最資深國寶級舞團，結合南非當代音樂團體uKhoiKhoi令人嘆為觀止的歌聲，在音樂風格包括了阿卡貝拉（無伴奏人聲合唱）、電子迷幻、非洲特有的音樂節奏等，呈現爆炸性的效果。曾經在歐洲巡演時，結尾幾乎是全場起立，台上台下一起跳舞，受到高度盛讚 。

▲剛果編舞家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）用身體來訴說殖民史。（圖／臺北藝術節提供）

另一位剛果編舞家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）則以作品《我的身體，我的檔案》用身體述說家國苦難與殖民史。剛果自1960年獨立後，因政權更迭陸續更改國名為剛果共和國（1960-1964）、剛果民主共和國（1964-1971）、薩伊共和國（1971-1997）、剛果民主共和國（1997至今）。

福斯坦．林耶庫拉在23歲的某一天，被告知未來要用不同名字稱呼自己的國家，成為他創作的啟蒙，他表示當時有一種感覺浮現，「只有我的身體沒有對我撒謊。」進而開始探問自己的身份與認同，體悟到「我唯一真實的國家，就是我的身體。」

▲福斯坦．林耶庫拉發現，「我唯一真實的國家，就是我的身體。」（圖／臺北藝術節提供）

《我的身體，我的檔案》透過「向身體提出問題」，傳達壓迫的權力關係，同時回顧了他20年的創作成果，及在家族故事中缺席的女性。他邀請知道如何與木頭對話的知名雕塑家Gbaba，為作品製作雕像，並將已故祖先的能量注入雕像中。

兩檔來自非洲的節目，帶來截然不同的視野與文化，讓身在台灣的觀眾能夠更靠近南半球的觀點。羅賓．奧林與動動舞舞團《無敵風火輪》將於8月5、6日於臺北表演藝術中心大劇院演出；福斯坦．林耶庫拉《我的身體，我的檔案》將於8月5日、6日於臺北表演藝術中心藍盒子演出。

▲藝術家以身體訴說國家苦難與壓迫的權力關係。（圖／臺北藝術節提供）