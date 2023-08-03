　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛果舞蹈家來台！人力車搬進劇場開電音趴　探討黑人服務白人歷史

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲南非藝術家帶來《無敵風火輪》打頭陣，為2023臺北藝術節揭開序幕。（圖／臺北藝術節提供）

記者林育綾／台北報導

2023臺北藝術節將於本周六（5）日揭幕，首周迎接南非與剛果民主共和國藝術家來台，其中打頭陣的《無敵風火輪》大膽將人力車搬進劇場，結合生猛狂放的原民女性電音派對，以幽默方式探討「黑人服務白人」殖民史的意義；另一位舞蹈家則用用身體述說家國苦難與殖民史，他在23歲某天被告知要用不同名字稱呼自己的國家，體悟到「我唯一真實的國家，就是我的身體。」

今年臺北藝術節主題為「萬物運動 Dancing Ecosystems」，首周由南非與剛果民主共和國藝術家帶來舞蹈演出。策展人林人中表示，所謂的「南方」指的並不是「東南亞」，而是南半球的非洲及南太平洋島嶼，因為生活在北半球的我們，比較少關注南半球，當非洲的藝術家闡述他們的歷史，或重新認識他們自己文化的時候，其實也提供一面鏡子，讓我們能夠看見自己的過去跟現在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲《無敵風火輪》大膽將人力車搬進劇場，還結合生猛狂放的原民女性電音派對。（圖／臺北藝術節提供）

其中南非的編舞家羅賓・奧林（Robyn Orlin）大膽將人力車搬進劇場，帶來《我們腳踩無敵風火輪，五光十射你的路，與魔鬼共舞在1820》，她處理殖民議題的手法，顛覆人們對倡議的刻板印象。舞作結合南非祖魯文化、電子樂，開場的表演者以「人力車夫」的角色現身，過程展現祖魯語的演唱及非洲舞蹈的文化力度，以靈活、輕巧、幽默的方式探討「黑人服務白人、奴隸服務殖民主」的當代意義。

由於南非在20世紀初出現的「人力車」，原先是為了解決英國在當地的糖業交通問題，當時大多由祖魯人拉車服務白人。不過人力車作為殖民統治象徵的同時，卻意外展現本土文化的生命力，車夫會以誇張的羽毛、牛角頭飾、部落圖騰的外衣，混搭皮革與流蘇裝飾車輛外觀，無論坐在車上或在路旁觀看，都像是一場華麗又歡騰的街頭表演秀，到1960年代甚至成為南非官方認證的重要觀光資產。

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲《無敵風火輪》曾經在歐洲巡演時，結尾幾乎是全場起立。（圖／臺北藝術節提供）

而羅賓・奧林身為一位白種南非女性，將這段特殊歷史編入舞作。她來自立陶宛的猶太人家庭，流亡到南非，創作主題經常關照南非社會，特別是黑人族群的殖民、恐同、愛滋、貧窮等議題。

這次來台演出的當代非洲舞團「動動舞職業舞團」（Moving into Dance Mophatong）是南非最資深國寶級舞團，結合南非當代音樂團體uKhoiKhoi令人嘆為觀止的歌聲，在音樂風格包括了阿卡貝拉（無伴奏人聲合唱）、電子迷幻、非洲特有的音樂節奏等，呈現爆炸性的效果。曾經在歐洲巡演時，結尾幾乎是全場起立，台上台下一起跳舞，受到高度盛讚 。

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲剛果編舞家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）用身體來訴說殖民史。（圖／臺北藝術節提供）

另一位剛果編舞家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）則以作品《我的身體，我的檔案》用身體述說家國苦難與殖民史。剛果自1960年獨立後，因政權更迭陸續更改國名為剛果共和國（1960-1964）、剛果民主共和國（1964-1971）、薩伊共和國（1971-1997）、剛果民主共和國（1997至今）。

福斯坦．林耶庫拉在23歲的某一天，被告知未來要用不同名字稱呼自己的國家，成為他創作的啟蒙，他表示當時有一種感覺浮現，「只有我的身體沒有對我撒謊。」進而開始探問自己的身份與認同，體悟到「我唯一真實的國家，就是我的身體。」

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲福斯坦．林耶庫拉發現，「我唯一真實的國家，就是我的身體。」（圖／臺北藝術節提供）

《我的身體，我的檔案》透過「向身體提出問題」，傳達壓迫的權力關係，同時回顧了他20年的創作成果，及在家族故事中缺席的女性。他邀請知道如何與木頭對話的知名雕塑家Gbaba，為作品製作雕像，並將已故祖先的能量注入雕像中。

兩檔來自非洲的節目，帶來截然不同的視野與文化，讓身在台灣的觀眾能夠更靠近南半球的觀點。羅賓．奧林與動動舞舞團《無敵風火輪》將於8月5、6日於臺北表演藝術中心大劇院演出；福斯坦．林耶庫拉《我的身體，我的檔案》將於8月5日、6日於臺北表演藝術中心藍盒子演出。

▲▼2023台北藝術節開跑，首周由南非及剛果編舞家來台演出。（圖／臺北藝術節提供）

▲藝術家以身體訴說國家苦難與壓迫的權力關係。（圖／臺北藝術節提供）

ET快訊
快訊／桃園、基隆、苗栗明正常上班課！颱風假一次看
快訊／北北基明正常上班課！颱風假一次看
熱狗曾公開DISS李玟！　宣布這首歌「封曲」：再也不唱了
快訊／台中、嘉義市明正常上班課！颱風假一次看
嘉義縣市宣布明「正常上班上課」　颱風假懶人包出爐
Makiyo恢單瘦到43公斤秀33E　千萬新家曝光
南韓地鐵隨機砍人　傷者滿身血「現場驚悚畫面曝」！
桃園沒颱風假！張善政3度說明　網讚：負責有為的市長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／北北基「明正常上班上課」！全台颱風假懶人包出爐

桃園今上班上課被罵爆！張善政3度說明　網讚：負責有為的市長

剛果舞蹈家來台！人力車搬進劇場開電音趴　探討黑人服務白人歷史

卡努海警估明下午解除！離島交通船111航次周五停航

卡努交通異動懶人包！136航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

17縣市豪大雨特報！卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝

「3生肖」今起旺到爆！得財神庇佑　橫財連發擋不住

女友上健身房就失蹤「凌晨2點到家」　還喊等等沒力！他綠爆了

八三夭生日趴「邀采子當嘉賓」　粉絲湧IG狂罵！9年鐵粉：退粉了

私中喬颱風假開專列！員工怒「當計程車」　台鐵：配合停課提早開

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

爛番茄滿分神劇《大熊餐廳2》回歸　「暴力廚房」升級！外媒盛讚：果然沒失望

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

不斷更新／北北基「明正常上班上課」！全台颱風假懶人包出爐

桃園今上班上課被罵爆！張善政3度說明　網讚：負責有為的市長

剛果舞蹈家來台！人力車搬進劇場開電音趴　探討黑人服務白人歷史

卡努海警估明下午解除！離島交通船111航次周五停航

卡努交通異動懶人包！136航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

17縣市豪大雨特報！卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝

「3生肖」今起旺到爆！得財神庇佑　橫財連發擋不住

女友上健身房就失蹤「凌晨2點到家」　還喊等等沒力！他綠爆了

八三夭生日趴「邀采子當嘉賓」　粉絲湧IG狂罵！9年鐵粉：退粉了

私中喬颱風假開專列！員工怒「當計程車」　台鐵：配合停課提早開

杜德偉睽違10年來台開唱　26日為中信兄弟《脫掉》

快對獎！幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

快訊／桃園人不孤單了！　北北基桃宣布明天「上班上課」

《戰車世界》公司歡慶25周年　全遊戲活動開跑、捐791萬助俄烏戰爭

原生家庭都是老菸槍…新北培力園少女站出來勇敢戒菸！

不斷更新／北北基「明正常上班上課」！全台颱風假懶人包出爐

蕾菈送兒到保母家險淚崩　尪高喊1句話「反應超真實」她：好無情

不是咖啡！愛喝「8種飲料」小心胃潰瘍　醫示警：喝起來不酸

新北市民還在等停班課通知　綠議員：侯友宜已迫不及待跑選舉

台灣怪力男高潛力　李灝宇名列老虎農場第6名

獒犬散步遇蟾蜍嚇軟腳　媽超強扛43KG巨汪上車

生活熱門新聞

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

不斷更新／卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

橫財說發就發！3生肖迎五路財神

17縣市豪大雨特報！再放假機率曝

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

更多熱門

相關新聞

北藝中心頂樓花園開放！首辦給植物的音樂會

北藝中心頂樓花園開放！首辦給植物的音樂會

台北表演藝術中心將首度開放11樓的「星空如願」頂樓花園，推出「給植物的音樂會」系列節目，邀請觀眾帶著家裡的植栽參加，「人」成了配角，「植物」才是主角！現場不但會減少燈光，還會播放給植物聆聽的特定頻率；觀眾也能戴上無線耳機，任意遊走在頂樓花園，跟盆栽植物共同沉浸在音樂聲波。

南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

南非約翰尼斯堡不明原因爆炸　釀1死48傷

南非約翰尼斯堡罕見降雪　11年來首見

南非約翰尼斯堡罕見降雪　11年來首見

藝術家涉性侵節目被卡！北藝中心證實

藝術家涉性侵節目被卡！北藝中心證實

BMW「最暢銷休旅X3」明年大改款

BMW「最暢銷休旅X3」明年大改款

關鍵字：

臺北藝術節台北表演藝術中心北藝中心人力車剛果南非

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

不斷更新／卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

NONO交保憲哥要他道歉

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面