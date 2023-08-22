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大陸 大陸焦點 特派現場

洗髮精一壓「50多隻蟲卵」…她曝1關鍵點崩潰了：苦主恐一票人

▲▼知名洗髮水一泵擠出50多只蟲卵。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲知名洗髮水一泵擠出50多隻蟲卵。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網友近日爆料稱，在天貓寶潔官方旗艦店購買的兩瓶海飛絲（台稱：海倫仙度絲）洗髮水中，擠出大量棕色蟲卵，引發關注。她吐槽，「特別濃稠，擠一泵大概五六十隻，看著像蟑螂卵。」

據《湖北經視》報導，8月21日，來自湖北黃石的趙姓女市民吐槽，今年的「618」活動期間，她在天貓寶潔官方旗艦店內花了76.72元（人民幣，下同）購買了兩瓶680g海飛絲洗髮水。

她表示，8月19日，孩子游泳回家洗澡，她將一瓶未開封的680g海飛絲給孩子使用，不料孩子在浴室大聲尖叫，原來孩子在這瓶海飛絲中擠出了大量棕色蟲卵。

趙女稱，她將同時購買的另一瓶海飛絲也拿出來檢查，同樣擠出一樣的棕色蟲卵，「特別濃稠，擠一泵大概五六十隻，看著像蟑螂卵，放大看有頭有腳，太嚇人了頭皮發麻，我現在擠洗髮水都有陰影了。孩子嚇得哭了，飯都吃不下。」

▲▼知名洗髮水一泵擠出50多只蟲卵。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲淘寶寶潔官方旗艦店客服回應。（圖／翻攝自上觀新聞）

事發時，趙女讓老公拍攝了影片照片，第一時間反饋給淘寶寶潔官方旗艦店，工作人員表示，可以記錄，等待反饋，但是2天過去了，解決結果並沒有進展，「到現在沒有什麼跟我道歉，就說要我等電話，保持電話暢通。」

趙女查看了兩瓶擠出蟲卵的海飛絲洗髮水，生產日期分別為今年3月和5月，到期時間為2026年3月和5月，她懷疑擠出蟲卵並非偶發事件，「批次都不同，肯定還有消費者遇到，太恐怖了！」

21日，寶潔公司洗護髮熱線工作人員回覆，已經收到投訴，工作人員正在進行核實，需要1到3個工作日，會盡快回電反饋。

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