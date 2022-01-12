頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

▲家樂福「去屑洗髮精」買氣狂飆 ！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

換季多數民眾有頭皮困擾，春節掀頭皮大掃除熱潮

據市調報告指出（註1），全台有66%的民眾有頭皮問題，迎接春節時刻，卻正逢換季頭皮容易出現搔癢、油臭味、頭皮屑、頭癢的高峰期，不想要在重要日子失禮丟面子，大家都趕著幫頭皮大掃除，近期家樂福「去屑頭皮護理洗髮精」詢問度飆高！特別是有款針對頭皮問題而生的「訂製洗髮精」甫上市引發熱議，就是熱銷NO.1（註2）的頭皮養護專家海倫仙度絲。

▲家樂福開始湧現民眾採購熱銷破千萬（註3）「訂製洗髮精」與「小蒼蘭香氛去屑」洗髮精。（圖／資料照）

網友好評推爆 「訂製洗髮精－科研款」網路聲量高



洗過無數去屑洗髮精，頭皮問題仍無解？其實頭皮和臉皮一樣都需要分程度保養！爬文找好評控油去屑洗髮精，海倫仙度絲網路聲量高，特別是訂製洗髮精，各大社團都有網友激動PO文分享親身經驗，買海倫仙度絲訂製去屑-科研款給油頭老爸用，瞬效止癢改善頭皮屑，從此枕頭套不再油油黃黃超有效，雪花消失無影蹤！吸引不少網友留言討論：「控油力很持久，到隔天下午騎車去見客戶都還很蓬鬆」、「洗完頭皮很乾淨也不癢了，近期用過最有感的洗髮精」、「洗後頭皮乾淨頭髮卻不乾澀，很神奇！」、「洗一天撐兩天 ! 」，專屬訂製才能有感打擊頭皮根源問題，不管是頭皮屑、頭油味還是搔癢難耐都有解，難怪網友愛到狂回購。

▲▼網友給予超高評價，認為這款訂製洗髮精－科研款，能解決頭油、頭屑、頭癢困擾。（上圖／擷取自社團；下圖／資料照）

醫師籲洗髮精對症下藥 分級護理是關鍵

醫師黃政傑指出：「頭皮是臉皮的延伸，老化的速度更是臉皮的6倍，沒用對洗髮精只會越洗越糟！洗髮精對症下藥，分級護理是關鍵。健康頭皮應該是洗完之後頭皮要乾淨且油水平衡、沒有頭屑。建議選擇適合自己頭皮問題的洗髮精，像是一些高活性抗屑成分、溫和不刺激頭皮、大品牌、大研發團隊做過臨床測試，都是可以選擇購買的首要條件。」經詢問業者表示，海倫仙度絲訂製洗髮精特別將頭屑頭皮問題分級，依照不同的狀況提供不同的配方比例，突破性「高活性去屑抵禦因子」深入頭皮根源，解決過往無解的頭皮屑、油癢困擾通通獲得救贖。其中的「科研款」是專為有頻繁出現頭皮問題的民眾研發，在海外熱銷已破千萬（註3），現在終於進台灣，做為日常護理的頭皮洗髮精，溫和無藥性，天天都能安心用。

▲海倫仙度絲全新推出訂製去屑洗髮精。溫和去屑洗髮露（左）針對輕度頭屑與乾性頭皮，油水平衡，溫和去屑保濕；深層去屑洗髮露（中）針對中度頭屑與油性頭皮，滲透五層角質層，長效去油去屑；科研去屑洗髮露（右）針對頻繁頭油癢屑，臨床實證，三週見效（註4）。（圖／品牌提供）

▲「訂製洗髮精 科研款」(左) 使用前頭屑狀況嚴重；(右) 使用後頭皮清爽頭屑減少。（圖／資料照）

▲「訂製洗髮精 科研款」(左) 使用前頭油扁搨 ； (右) 使用後髮根輕盈蓬鬆（圖／資料照。）

「頭皮香香瓶」網友好評：洗一天香兩天



除了專業級的訂製款洗髮精，被網友們譽為「頭皮養護專家」的海倫仙度絲還有一款超熱賣的「#頭皮香香瓶－小蒼蘭去屑洗髮精」，這一瓶堪稱香水洗髮精的最高境界，添加日本調香師冷壓萃取精油，每次洗頭都像做了頭皮淨化SPA，洗完頭皮清爽像會呼吸，髮絲柔潤蓬鬆，香氣更是好聞又持久。用過的網友激推：「頭皮洗得滿乾淨的，下班後瀏海竟然不會貼額頭」、「上班的時候同事一直問頭髮怎麼這麼香」、「買給女兒洗後幫她綁頭髮已沒有頭皮屑，味道她喜歡，非這牌不可只好一直買下去」、「洗一天香兩天」。

▲▼這款火紅的小蒼蘭香氛去屑洗髮精，網路社團好評討論。（上圖／資料照；下圖／資料照及擷取自社團）

家樂福祭出限時限定優惠 一站購足所有頭皮需求

想感受「訂製去屑-科研款」止癢控油去屑的威力，和「頭皮香香瓶」的持香力，快到家樂福跟上期間特賣活動，買好買滿幫頭皮大掃除，2022新的一年不怕頂著油頭、頭癢、頭皮屑漏氣。

►訂製去屑－科研款2件限時特價中

►小蒼蘭香氛去屑洗髮精2件限時特價中

▲家樂福更搶在春節推出期間特賣活動，一站購足所有頭皮需求！（圖／資料照）



註1: P&G 2020年市調報告，樣本數300位女性受訪者。

註2: 根據KANTAR模範市場研究顧問公司對於消費者指數之臺灣洗髮精市場品牌占比的研究資料，海倫仙度絲於2021年3月28日回推一年之銷售金額為台灣洗髮精以及去屑洗髮精市場占比第一。

註3: 根據品牌指出，數據來源於P&G中國旗艦店天貓生意參謀平台，統計時間於2020年9月1日-2021年8月1日。

註4: P&G針對84名使用者關於海倫仙度絲洗髮露中和心去屑成分的臨床實驗結果。指肉眼可見頭屑，持續使用效果因人而異。

