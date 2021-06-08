疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

▲防疫期間許多人出門一次購足民生用品，美式賣場獨賣「歐洲雙認證洗髮精」被許多有頭皮問題的網友列入必買清單。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣夏季氣候濕悶熱，加上疫情確診量、假消息多又雜，還要適應小孩、工作…一片混亂的全新生活型態，導致心理壓力大，頭皮容易敏感、油脂分泌旺盛、皮屑困擾機率大增。有網友前往美式賣場採買時，發現許多民眾採買物資時都會在推車裡放上一兩罐海倫仙度絲，疑惑這個常見的品牌魅力在哪?意外釣出鐵粉指出：這款海倫仙度絲是歐洲進口、還具有歐洲、英國健康聯盟雙認證標章，而且在台灣只有美式賣場才買得到！

▲法國進口的大容量瓶海倫仙度絲，只有美式賣場才有賣。

「海倫仙度絲」一直以來都是頭皮健康守護者，有眼尖的網友發現美式賣場賣的是「法國製」的海倫仙度絲，其實每年法國夏季遇熱浪侵襲時，高溫經常飆破40度，燒燙燙的悶熱感完全不輸台灣，但熱愛戶外活動的法國人懂得重視頭皮健康養護，才能避免頭皮屑、出油、發癢等症狀。皮膚科醫師說：「夏天容易出現油屑頭困擾的人，多半是因為頭皮上有馬拉瑟菌，必須使用實證有效的抗菌配方洗髮精徹底洗乾淨，而海倫仙度絲抗屑洗髮精就添加了臨床實證有效的Piroctone Olamine，可以達到很好的頭皮清潔效果。」也因此，堪稱潮流風向球的美式賣場，就是看準台灣夏季濕悶熱的環境容易造成臭油屑頭的共通點，特別引進在法國人氣口碑爆棚的法國製海倫仙度絲。

▲去年賣到缺貨的歐洲版海倫仙度絲終於再度上架，這次還針對會員優惠折60元。

這款海倫仙度絲曾榮獲「歐洲皮膚健康聯盟認證」和「英國皮膚聯盟認證」，經超過90%皮膚科專家臨床證明，可去屑去油並含頭皮養護升級配方，在炎炎夏日可去油止癢，即使是因為壓力大造成的頭皮問題也能細細修護，而且0添加paraben防腐劑、磷酸鹽和石蠟，所以對頭皮養護更溫和，不用擔心刺激頭皮，加上柔順配方洗後頭皮蓬鬆，可以讓夏天頭皮深呼吸，吸引網友大讚：「法國製！感覺洗頭髮都變優雅了」、「太好用了，對很會出油髮質的人洗起來超清爽！洗到我都在笑了」、「洗了幾天目前頭皮滿舒爽的且頭皮屑的狀況改善很多，真的大推！」眾多好評難怪去年在美式賣場開賣就被搶翻，近期終於再度上架勢必成為新一波補貨人氣王。

美式賣場於6/7~6/17期間針對會員推出「海倫仙度絲抗屑洗髮精」限時折扣60元活動，提醒大家把握久久出門一次採買生活必需品時可趁特價帶上一瓶，在炎炎夏日全台同心抗疫之際，順利對抗油屑癢等頭皮問題。