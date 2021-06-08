　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

▲▼美式賣場獨賣歐洲洗髮精補貨到！（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲防疫期間許多人出門一次購足民生用品，美式賣場獨賣「歐洲雙認證洗髮精」被許多有頭皮問題的網友列入必買清單。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣夏季氣候濕悶熱，加上疫情確診量、假消息多又雜，還要適應小孩、工作…一片混亂的全新生活型態，導致心理壓力大，頭皮容易敏感、油脂分泌旺盛、皮屑困擾機率大增。有網友前往美式賣場採買時，發現許多民眾採買物資時都會在推車裡放上一兩罐海倫仙度絲，疑惑這個常見的品牌魅力在哪?意外釣出鐵粉指出：這款海倫仙度絲是歐洲進口、還具有歐洲、英國健康聯盟雙認證標章，而且在台灣只有美式賣場才買得到！

▲▼美式賣場獨賣歐洲洗髮精補貨到！（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲法國進口的大容量瓶海倫仙度絲，只有美式賣場才有賣。

「海倫仙度絲」一直以來都是頭皮健康守護者，有眼尖的網友發現美式賣場賣的是「法國製」的海倫仙度絲，其實每年法國夏季遇熱浪侵襲時，高溫經常飆破40度，燒燙燙的悶熱感完全不輸台灣，但熱愛戶外活動的法國人懂得重視頭皮健康養護，才能避免頭皮屑、出油、發癢等症狀。皮膚科醫師說：「夏天容易出現油屑頭困擾的人，多半是因為頭皮上有馬拉瑟菌，必須使用實證有效的抗菌配方洗髮精徹底洗乾淨，而海倫仙度絲抗屑洗髮精就添加了臨床實證有效的Piroctone Olamine，可以達到很好的頭皮清潔效果。」也因此，堪稱潮流風向球的美式賣場，就是看準台灣夏季濕悶熱的環境容易造成臭油屑頭的共通點，特別引進在法國人氣口碑爆棚的法國製海倫仙度絲。

▲▼美式賣場獨賣歐洲洗髮精補貨到！（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲去年賣到缺貨的歐洲版海倫仙度絲終於再度上架，這次還針對會員優惠折60元。

這款海倫仙度絲曾榮獲「歐洲皮膚健康聯盟認證」和「英國皮膚聯盟認證」，經超過90%皮膚科專家臨床證明，可去屑去油並含頭皮養護升級配方，在炎炎夏日可去油止癢，即使是因為壓力大造成的頭皮問題也能細細修護，而且0添加paraben防腐劑、磷酸鹽和石蠟，所以對頭皮養護更溫和，不用擔心刺激頭皮，加上柔順配方洗後頭皮蓬鬆，可以讓夏天頭皮深呼吸，吸引網友大讚：「法國製！感覺洗頭髮都變優雅了」、「太好用了，對很會出油髮質的人洗起來超清爽！洗到我都在笑了」、「洗了幾天目前頭皮滿舒爽的且頭皮屑的狀況改善很多，真的大推！」眾多好評難怪去年在美式賣場開賣就被搶翻，近期終於再度上架勢必成為新一波補貨人氣王。

▲▼網友大推歐洲版海倫仙度絲。（圖／翻攝自社團）

美式賣場於6/7~6/17期間針對會員推出「海倫仙度絲抗屑洗髮精」限時折扣60元活動，提醒大家把握久久出門一次採買生活必需品時可趁特價帶上一瓶，在炎炎夏日全台同心抗疫之際，順利對抗油屑癢等頭皮問題。

▲▼美式賣場獨賣歐洲洗髮精補貨到！（圖／網友提供，請勿翻攝）

ET快訊
AZ血栓男要國賠！桃市府助申請「最高600萬」　70萬醫療費
30多歲女染疫死亡　同學悲慟發聲
愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了
北市12行政區確診數字曝光　「萬華達1497例」
端午一定要守住！　專家曝「這天可望降級」
熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞買1送1
月薪8萬2「每天拉Excel表格」　他心累想辭職！網激動洗版

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

送愛到弱勢家庭！艾瑪絲號召10家企業共同捐助「防疫物資箱」

疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

肯德基外帶「1元吃蛋撻」！新品「K酥雞翅」宅在家追劇超療癒

全聯限時3天「618元開搶Gogoro、Switch」　線上購生鮮雜貨5折起

【廣編】高品質瓶裝咖啡搶市　韋恩咖啡逆勢成長！陳彥博：「堅持」才能做到最好

仿很大！天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

ASUS 5G旗艦新機上市　東森電視購物首賣現折3000元

在家煮7-11關東煮！滿額免費喝美式、買拿鐵半價　全家開賣龍蝦箱

注意！4大超商最新「暫停營業門市、防疫措施」懶人包

限1坪1人！4大超商防疫新措施　結帳區設地貼、人多勸導別進店

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

送愛到弱勢家庭！艾瑪絲號召10家企業共同捐助「防疫物資箱」

疫情壓力　油屑癢逆襲！美式賣場「歐洲雙認證去屑抗菌洗髮精」補貨到

肯德基外帶「1元吃蛋撻」！新品「K酥雞翅」宅在家追劇超療癒

全聯限時3天「618元開搶Gogoro、Switch」　線上購生鮮雜貨5折起

【廣編】高品質瓶裝咖啡搶市　韋恩咖啡逆勢成長！陳彥博：「堅持」才能做到最好

仿很大！天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

ASUS 5G旗艦新機上市　東森電視購物首賣現折3000元

在家煮7-11關東煮！滿額免費喝美式、買拿鐵半價　全家開賣龍蝦箱

注意！4大超商最新「暫停營業門市、防疫措施」懶人包

限1坪1人！4大超商防疫新措施　結帳區設地貼、人多勸導別進店

KS運彩分析／快艇@爵士　進攻火力兇猛看好大分過盤

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

關島入境新規！接種這3種疫苗免隔離　旅客隔離期住防疫旅館免費

第一線辛苦了！「桃園4家安心旅館」醫護免費住一晚

豁出去了！成交掛蛋不怕　高雄新案開出4字頭新高價

父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

iOS 15新功能搶先看！不是果粉也能FaceTime　還能同步一起聽音樂

安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

雲林連2天+0！公布彰化確診女足跡：西螺高記水餃店　

最低120元起！這2家韓式烤肉餐廳推外帶便當　滿3000送到家

消費熱門新聞

4大超商最新暫停營業門市、防疫措施懶人包

限1坪1人！超商最新防疫措施懶人包

在家煮超商關東煮！滿額免費喝美式

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

全聯限時3天！618元開搶Gogoro

天后代言「石墨烯懶人塑崩褲」 網爆大量假貨賣家

家樂福、頂好超市暫停24小時營業至6／28

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

肯德基1元吃蛋撻！新品K酥雞翅超療癒

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

士力架巧克力、立頓珍奶變身冰棒

在家跟調酒師學！3款玉山高粱簡易特調

賣場加強「3大防疫措施」一次看

只賣20天！BTS最愛麥當勞套餐登台了

更多熱門

相關新聞

好市多「線上購物」超划算推薦

好市多「線上購物」超划算推薦

疫情所致，民眾確實減少娛樂活動，外出多僅採買民生用品與食物，不過這也讓各類賣場逐漸成為足跡熱點，所以現在包括全聯、家樂福、便利商店⋯⋯都能外送，還有別忘了美式大賣場好市多（Costco）也能線上購物，以下一起來看看超划算的新進鞋款、精品包，以及加碼「網推必買5種冷凍食品」。

好市多買芒果「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

好市多買芒果「炸出白斑發毛」　苦主：還會動

侯友宜下令「5大賣場」2.25m²內1人為上限

侯友宜下令「5大賣場」2.25m²內1人為上限

南台灣土地公砸近5億買好市多旁角地　蓋甚麼還未定

南台灣土地公砸近5億買好市多旁角地　蓋甚麼還未定

直擊雙北好市多「人潮又炸了」！車潮塞到電視台

直擊雙北好市多「人潮又炸了」！車潮塞到電視台

關鍵字：

好市多海倫仙度絲

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面