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防疫只是狂洗頭不夠！皮膚科醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌是重點

▲▼海倫仙度絲,洗頭,頭皮清潔。（圖／翻攝自FB、PEXELS）

▲疫情期間頭皮的清潔，不只洗掉頭油髒污，寄居在頭皮的馬拉瑟菌才是大魔王。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

疫情期間，雖說沒事少出門，但偶爾出門補貨、添購日用品還是必須，但出門一趟心情難免有點緊張，回家後除了衣物馬上丟進洗衣機洗滌，個人的清潔消毒也不能馬虎。尤其夏季到來天氣悶熱，加上家中因為家務瑣事一大堆而造成壓力，或是整天看新聞感到焦慮頭皮屑如雪花紛飛⋯⋯，各種滴滴答答的小事情都讓你的頭皮好緊繃，有網友表示原本兩三天洗一次頭髮，現在一天洗一次甚至到兩三次，增加洗頭次數卻不見頭皮問題有改善。

頭皮的問題，除了頭皮出油及個人膚質敏感程度之外，其實寄居在頭皮的馬拉瑟菌才是大魔王，馬拉瑟菌是種寄居在頭皮表面和頭皮毛孔的真菌，以油脂為食，會釋放頭皮刺激性物質。因此，除了天天洗頭之外，選擇具有頭皮清潔調理功效的洗髮精才是關鍵！皮膚科醫生張瑋庭表示：「海倫仙度絲抗屑洗髮精添加了臨床實證有效的Piroctone Olamine，可針對容易寄居在頭皮上以油為食的馬拉瑟菌做清潔，減少頭皮馬拉瑟菌，改善頭皮屑，因此使用實證有效、含抗菌配方的洗髮精清潔頭皮，幫助維持頭皮健康。」

▲▼ 防疫出外好怕回家狂洗頭！皮膚科醫師：洗髮精要能清除馬拉瑟菌是重點！ 。（圖／品牌提供）
▲▼上圖，網友在FB社團上PO文分享檸檬香氣的海倫仙度絲，引起熱烈討論。下圖，香氛系列小蒼蘭更是獲眾多網友好評。（圖／翻攝自FB《我愛全聯－好物老實說》）

▲▼ 防疫出外好怕回家狂洗頭！皮膚科醫師：洗髮精要能清除馬拉瑟菌是重點！ 。（圖／品牌提供）

海倫仙度絲在美國擁有60年專門研究背景，並有超過90%受訪皮膚學專家認證(註一)，更一直以來都深獲消費者喜愛，每隔一段時間都可以在網路上各社團及討論區看見網友推薦，就有網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》中PO文分享「海倫仙度絲檸檬款的用起來真的很控油，特別是運動完流很多汗的時候用了很舒服。」引起下方留言討論，「哈哈我有買檸檬清爽那罐，真的有檸檬味，洗完真的有清爽~~」。其中海倫仙度絲的香氛系列在韓國購物網站更是受到許多網友五星推崇，台灣網友也拉起大家一片好評「忠實顧客路過，小蒼蘭和茉莉花我都用過一兩罐了，洗完頭皮很清爽，香味也很自然，推！！！」、「香味控的我超喜歡小蒼蘭，不是假香是感覺高級的味道！」。

▲▼ 防疫出外好怕回家狂洗頭！皮膚科醫師：洗髮精要能清除馬拉瑟菌是重點！ 。（圖／品牌提供）
▲海倫仙度絲香氛系列在韓國網站受到許多網友五星推崇。（圖／翻攝自韓國網站11st 、Naver）

非常時期不只要每天洗頭，選對洗髮精才是關鍵！現在全聯限時折扣兩件只要$398，防疫期間至全聯採購生活必需品的同時，把握機會帶回一組。趁著每次洗頭時，徹底進行居家頭皮保養，才能天天擁有舒爽好心情。

(註1)海倫仙度絲委託中國第三方傳媒網於2019年2月針對543位皮膚學專研人士的線上問券調查結果


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