ET民調／台灣民眾最在乎外表？過半民眾最擔心頭皮問題影響「關鍵１事」

▲油味、頭皮屑超扣分！頭皮問題恐影響社交與自信。（圖／123RF）

消費中心／綜合報導



亞熱帶海島型氣候的台灣，高溫加上高濕度，總讓人有濕、悶、黏的不適感。《ETtoday 民調雲》最新民調，顯示有近九成民眾濕熱頭皮問題明顯增多！其中頭皮狀況又以「頭皮出油」為最大宗（73.3%），近一半民眾會有頭皮搔癢/敏感困擾，也有不少人有頭皮異味（油垢味）、出現頭皮屑等狀況！超過8成民眾會採用具功效型的洗髮產品來解決頭皮問題造成的困擾，經民調票選後，海倫仙度絲以壓倒性比例成為民眾克服「油、屑、癢」首選。

▲大眾在選購功效型洗髮精的控油、去屑、止癢取向，「頭皮護理專家」深植人心的經典品牌「海倫仙度絲」以壓倒性比例獨佔第一名首選！（圖／資料照）

▲有9成民眾表示「夏日濕熱酷暑，會使頭皮問題明顯增多」。（圖／ETtoday民調雲，下同）

▲頭皮狀況又以「頭皮出油」為最大宗（73.3%），近半數民眾會有頭髮搔癢/敏感困擾。

油味、頭皮屑超扣分！頭皮問題恐影響社交與自信

為了解國人面臨的頭皮狀況與清潔取向，《ETtoday 民調雲》針對18歲以上民眾進行「夏日功效型洗髮產品調查」，回收有效樣本數1,573份，從中顯示隨著炎熱氣溫，國人頭皮狀況和健康問題也跟著白熱化！

根據調查結果發現，6成民眾認為「因頭皮問題讓髮妝造型扣分」，逾半數民眾認為「容易有搔癢不適」困擾，不少民眾表示「會在意他人眼光，被發現自己有頭皮屑問題」，從而影響自信、擔心社交活動與人際互動，衍伸出「不敢接近喜歡的對象，或與之接觸或發展親密關係」等問題。在在顯示頭皮問題帶來的困擾除生理層面外，更延伸到人際互動、個人自信等心理層面！





▲頭皮問題帶來的困擾除生理層面外，更延伸到人際互動、個人自信等心理層面。

為避免頭皮問題影響自信和人際互動，從「頭」打造清爽look、擁抱信心勇敢親密接觸，為許多男男女女的第一要務！

８成消費者偏好功能洗髮品、6成仍未找到命定洗髮精

氣溫飆高影響頭皮狀況，民眾解方五花八門，卻不約而同在清潔上有高度共識！根據調查結果發現超過8成民眾會使用功效型（抗屑/控油）洗髮產品，從每日的清潔著手，主要希望改善頭皮出油(80.7%)、改善頭皮屑(51.6%)、改善頭皮搔癢(41.5%)或改善扁塌等困擾。

▲超過8成民眾會使用功效型（抗屑/控油）洗髮產品。

▲選用功效型洗髮產品的民眾想改善的三大痛點為油、屑、癢。

然而6成民眾表示「尚未找到完全適合的功效型洗髮品」，主要認為洗完過度乾澀、過度清潔反而刺激出油、洗完過度黏膩等，又有經過實證好評的功效型洗髮精非常重要！讓頭皮在夏天深度潔淨、好好呼吸！

▲6成民眾表示「尚未找到完全適合的功效型洗髮品」。

▲主要認為洗完過度乾澀、過度清潔反而刺激出油、洗完過度黏膩等。

控油、去屑、止癢NO.1！網友五星好評：多撐2天才洗頭

民調進一步觀察，發現大眾在選購功效型洗髮精的取向，不論在「頭皮控油」、「頭皮去屑」、「頭皮止癢」等需求，頭皮護理專家「海倫仙度絲」以壓倒性比例獨佔第一名首選！

▲海倫仙度絲榮登網友控油首選。

▲海倫仙度絲榮登網友去屑首選。

▲海倫仙度絲榮登網友止癢首選。

海倫仙度絲有感洗淨不讓「油、屑、癢」問題去了又來，舒爽薄荷和清爽檸檬系列在高溫夏日被譽為「頭皮冷氣機」，洗後蓬鬆輕的舒暢感，在愈發濕悶的炎夏特別受到消費者喜愛！

▲▼舒爽薄荷和清爽檸檬系列，在愈發濕悶的炎夏特別受到消費者喜愛。（圖／資料照。）





根據前述市調結果顯示，有6成民眾還沒找到心目中的完美洗髮精，期待透過洗髮的方式解決出油、掉屑及異味、搔癢等問題。這次票選第一的海倫仙度絲不僅是全台網友最愛，更是銷售No.1(備註1)洗髮精，今年更特別針對台灣悶濕環境全新升級，控屑去油效果更持久，只有經典才能超越經典！

海倫仙度絲新升級抗屑系列採用「5000萬微米淨化分子」清潔效果開外掛，全面深入毛囊清潔、持久控屑，並透過「五層吸附」的超強磁力吸附科技，深入髮根將任何頑強的頭皮屑及髒污都緊緊吸附掃除，即使長時間戴安全帽、悶熱爆汗所累積的油膩汙垢，都能深度潔淨不殘留，洗完蓬鬆輕盈有感、全面抗癢抗屑，因此超過95%消費者(備註2)認同有效去屑，成為新一代頭皮清潔神器。

▲左圖:夏日頭皮搔癢出油掉屑狀況加劇。右圖:使用海倫仙度絲全新升級更持久控屑，長時間感受像剛洗完頭的舒暢潔淨感。（圖／資料照。）

海倫仙度絲新升級抗屑系列讓頭皮持久涼爽透氣，許多網友給予五星好評超推，大讚夏天超需要：「控油去屑能力超棒！讓我夏季還能撐兩天洗一次呢」、「我實在是覺得它打擊油、屑、癢的效果真的是滿分呀！」、「泡沫非常細緻綿密，用它洗頭時，頭皮就可以感受到輕盈感，味道也很清新」、「不僅能解決頭皮油、屑、癢的問題，洗完頭皮清爽會呼吸的感覺，還有特調香氣，洗頭就像幫頭皮來一場香氛SPA！」、「讓我保有髮絲整天蓬鬆輕盈的感覺」、「去除多餘油脂的效果挺有感的！」讓許多網友在頭皮穩定後，揮別出油扁塌、影響人際關係的頭皮屑，連帶改善髮妝造型，心情也更加自信！

▲▼許多網友紛讚夏天超需要。（圖／擷取自Kimberly、猴猴、Irisa、Novia部落格）

你的命定洗髮精已在線等！經典抗屑洗髮精升級8款任你選

海倫仙度絲多年來持續升級成份配方，此次針對不同頭皮類型，貼心細分為８款洗髮精，讓你可任意按照自己頭皮的油性程度高低選擇薄荷舒爽、檸檬清爽、深層潔淨、海洋活力款；或急需修護滋潤的乾燥程度選擇止癢呵護、恬雅香氛款（茉莉花）、清新香氛款（小蒼蘭）、絲滑柔順等，而且海倫仙度絲新升級抗屑系列特別換新裝，不論你是油性、中性或乾性髮，從外包裝就能一眼瞬間找到最適合自己的命定洗髮精，從根本深度解決「油、屑、癢」問題。

▲海倫仙度絲新升級抗屑系列特別換新裝，不論你是油性、中性或乾性髮，從外包裝就能一眼瞬間找到最適合自己的命定洗髮精。（圖／資料照，下同）

別擔心多達8款的海倫仙度絲抗屑洗髮精讓人選擇障礙發作！首推夏天頭皮需求必入手檸檬清爽和薄荷舒爽，一洗瞬間清爽沁涼，宛如讓頭皮吹冷氣；若想力抗另一大夏日頭皮魔王「頭皮油垢味」，海倫仙度絲特別邀請國際調香師設計了清新香氛款和恬雅香氛款，2款大人氣精品系花香，讓中偏乾性頭皮的人洗髮同時舒緩放鬆，一次解決潔淨、抗屑和異味問題，炎夏每一天都是剛洗完頭的舒爽感，從頭感受持久控屑、極淨化的美好境界！

▲海倫仙度絲邀請國際調香師設計的清新香氛款和恬雅香氛款。

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備註1根據NIELSEN IQ模範市場研究顧問公司對於消費者指數之全球洗髮精市場品牌銷售額的研究資料，P&G全球32個國家之海倫仙度絲於2021年七月至2022年六月之銷售金額為全球洗髮精，去屑洗髮精銷售額第一名。

備註2 P&G委託第三機構於2022年對192名中國大陸消費者關於海倫仙度絲新去屑洗髮乳核心配方的使用測試調查結果，超過95%消費者認為該配方可以有效去屑。