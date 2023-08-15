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美妝、日用品今天線上快閃大降價！　網友蓋樓分享最愛6大品牌好好買

▲▼momo超級品牌日,超品日,日用品,民生用品,ARIEL,Lenor蘭諾,風倍清,好自在,OLAY,潘婷,Hair Recip髮的食譜,海倫仙度絲。（圖／業者提供）

▲不只日用品，連美妝、洗護髮商品都有優惠，而且只有今天一日快閃。（圖／資料照，momo購物網頁擷取畫面，下同）

消費中心／台北報導

「這是什麼神仙般的優惠」、「家裡又沒空間放了」，這幾天在網購社群出現接力發文盛況，不少網友熱心蓋樓分享便宜好物，就有人說自己有事沒事巡水田，看看平常加進購物車的日用品有沒有特價，結果看到今天momo超級品牌日價格超殺，竟然還有最高12%～15%的mo幣回饋，等於折上折！不只日用品，連美妝、洗護髮商品都有優惠，而且只有今天一日快閃、看到就要馬上下手！這篇整理六大品牌明星商品一定要掃貨，趁著大降價買齊，真的省很多！

【民生日用今日限定！指定商品兩件再82折】

momo超級品牌日,超品日,日用品,民生用品,ARIEL,Lenor蘭諾,風倍清,好自在,OLAY,潘婷,Hair Recip髮的食譜,海倫仙度絲（圖／資料照，momo購物網頁擷取畫面）

▲不只日用品，連美妝、洗護髮商品都有優惠，而且只有今天一日快閃。

超品日特惠商品琳瑯滿目，這個實惠、那個好省，每樣都便宜的好吸引人，但每次熱銷榜上有名的都還是每天要用的民生用品！例如洗衣球、浴廁芳香劑、衣物芳香豆，趁現在價差最大的時候囤好囤滿荷包最不痛！以下統整最值得囤貨的三大搶手產品：
1.日本熱銷第一洗衣神器ARIEL抗菌洗衣膠囊53顆x2袋：特價719元，限時回饋再送 50 mo幣，買兩組還加碼蘭諾衣物芳香豆。不只清潔力驚人、可以洗乾淨隔夜的污漬，而且一顆洗整桶超省！
2.Lenor蘭諾衣物芳香豆6入補充包：只要815元，買兩組再回饋100 mo幣，洗衣服加進去，衣服就能持續散發清香12週
3.風倍清浴廁用防霉防臭劑5入：只要579元，再送20 mo幣和蘭諾衣物芳香豆，一小顆擺廁所就能防霉清新長達6週！
而且指定商品任兩件82折，滿額還送抗螨洗衣精，直接囤到下次特價都沒問題。

▲▼momo超級品牌日,超品日,日用品,民生用品,ARIEL,Lenor蘭諾,風倍清,好自在,OLAY,潘婷,Hair Recip髮的食譜,海倫仙度絲。（圖／業者提供）

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日本熱銷洗衣神器ARIEL https://lihi2.com/4HoJw
Lenor蘭諾洗後衣服持香12周 https://lihi2.com/xaiM3
風倍清放浴廁防霉防臭 https://lihi2.com/WEkjU

【囤貨榜首：尿布、衛生棉今日同步優惠 滿額最低再8折】

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▲幫寶適最近才新升級的一級幫黏貼型紙尿褲，網上讚透氣度超好，而且還更防漏，今天指定包購任兩件8折，滿5999還送玩具。

這次還有無論少女或媽媽都狂分享的囤貨好物，包含幫寶適的一級幫尿布跟好自在的液體衛生棉，也都在特價行列之中！這波優惠訊息也延燒到媽媽社團裡「連新品也都特價了」眼看著家中的尿布存貨一箱一箱快用完，又要開始到處比價的爸媽們，把握今天下單，只要動動手指，尿布快速送貨到家，輕鬆便利，最重要的是幫寶適最近才新升級的一級幫黏貼型紙尿褲，網上讚透氣度超好，而且還更防漏，今天單筆滿3999元登記送15% mo幣（上限800 mo幣）；滿5999元再送人氣玩具多選一，和平常比起來，真的是很物超所值，不趁機多買幾箱補貨，實在說不過去。

▲▼momo超級品牌日,超品日,日用品,民生用品,ARIEL,Lenor蘭諾,風倍清,好自在,OLAY,潘婷,Hair Recip髮的食譜,海倫仙度絲。（圖／業者提供）

幫寶適狂降超低價 https://lihi2.com/ZAPrk

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▲今天降價名單也有好自在液體衛生棉，好自在全品牌下殺47折起。

還有讓女孩們大推用過後就回不去的好自在液體衛生棉，吸得滿滿還是超薄超透氣，平時有特價也會好好囤貨，今天降價名單也有它，半價以下直接囤一年量衛生棉，姊妹群組分享一個傳一個，直說「還不買爆」、「當然是要抓緊下手的好時機」，把半年份、一年份的用量囤起來，完全不猶豫一次買18包原價要2682元、現在只要1269元！只怕這麼漂亮的促銷價是可遇不可求。

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好自在液體衛生棉夏天超吸乾爽 https://lihi2.com/nRUNG

【美妝美髮熱銷排行 登記再加碼回饋最高12%mo幣】

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▲當天美妝限定滿$999登記送12%mo幣（最高上限 200 mo幣）。

美妝版長紅霸榜商品，無論是想嘗鮮、想囤貨，今天都是最好時機！今天以下熱銷商品也加入了一日限定優惠的戰場：
1.OLAY革糖素小白瓶2入組：特價1199元，再送100 mo幣！被封為保養控離不開的蜜糖，網頁上指出28天可淡化十年暗黃，不少人看到後就說「一試成主顧，不敗不行」。
2.潘婷爆水膠囊8盒組：特價1599元，使用後爆出水光髮，小巧一顆也超方便攜帶適合姊妹們的出門旅行。
3.Hair Recipe髮的食譜洗護3入組：特價799元，夏天適合的奇異果X無花果系列，以及最新推出清爽的綠茶X柚子系列都在這一次優惠的行列中，天然控的朋友絕不能錯過。
4.海倫仙度絲去屑洗髮精3入組：特價595元，8種味道任選，不同頭皮性質都可以選到最適合的組合！
多款美妝品及髮品下殺，荷包不用大失血就能封存美麗，當天美妝限定滿$999登記送12%mo幣（最高上限 200 mo幣）。

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保養控必搶OLAY 小白瓶 https://lihi2.com/HjxJ4
潘婷爆水膠囊享受沙龍級水光髮 https://lihi2.com/0OKcm
Hair Recipe髮的食譜給頭皮清爽髮絲水潤 https://lihi2.com/3yYPB
全球熱銷海倫仙度絲 https://lihi2.com/8Opt3

平常逛momo都要努力守住荷包嗎？不用忍了，無論你是熱愛網購的小資男女或是精打細算一族，超品日活動有眾多優惠，照著省錢攻略，不僅購入好物，生活必需品也不用再東補一點、西買一點，一次採購，省下來的CP值才高。折扣不等人，便宜價格大家都在搶，手腳太慢或還在觀望的話，只能再等下一次了！

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*售價、優惠由momo自行決定，內容以網頁公布為準。

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