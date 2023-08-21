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農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

許多人對農曆7月聞之色變，但專家表示好兄弟只有巴掌大。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲許多人對農曆7月聞之色變，但專家表示好兄弟只有巴掌大。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

俗稱「鬼月」的農曆7月充滿各種禁忌，因此不少民眾會害怕，不過有專家表示，好兄弟的實際大小，其實只有巴掌大，或者更小，因為是能量體，想要嚇人才會膨脹，否則平常都是小小一隻。

圖文創作者小湛在粉專「Azure Mulo-小湛的地球人生與靈界觀察日誌」指出，每到了農曆7月總是有人非常擔心，接著曬出「卡娜赫拉」的兔兔，其實好兄弟的大小只有這麼大，甚至更小隻，因為是能量體，想要嚇人或是為了抵抗太陽的能量就會膨脹，另外吃了供品有了能量，也會膨脹。

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小湛以卡娜赫拉「兔兔」舉例。（圖／翻攝自カナヘイ臉書）
小湛以卡娜赫拉「兔兔」舉例。（圖／翻攝自カナヘイ臉書）

假如膨脹起來，最大可以超過一個人的高度，但是大部分的注意力都在吃東西和搶食物，因此最常出現的膨脹高度，約莫是半個人的高度，或是只到膝蓋而已，「因為我就是不怕，而且恰北北，祂們嚇到就會彈回原來的大小，差不多兔兔的尺寸」。

小湛提醒，如果害怕好兄弟，想想這隻兔兔，小小一隻，就不會那麼可怕了，更透露一般人身體強壯時，陽氣就會像太陽一樣，把祂們逼退，「祂們更怕你」。此外，好兄弟忙著找吃的都來不及，基本上不太會找人麻煩，所以別自己嚇自己了。

◎民俗說法，僅供參考。

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