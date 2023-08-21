低壓帶周末北移！下周有利颱風生成　「強颱靠近台灣」可能性增

▲台灣東南方有小低壓發展中，未來將與日本南方的低壓串聯成大型低壓帶。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣相對穩定，今日到周五的午後雷雨集中在山區，北部平地也有可能出現降雨，周末則因風向改變，宜花東整天都可能飄雨，午後雷雨範圍則以山區、中南部平地為主。另周末低壓帶將往北邊移動，下周台灣附近海域有利颱風生成，由於正逢聖嬰年，颱風以強颱強度靠近台灣的機率更高。

氣象局預報員廖經翔表示，今日到周五大台北、中南部、花東縱谷有36度以上高溫，午後雷雨集中在各地山區，且有較大雨勢，受偏弱西南風影響，午後北部平地也有降雨機會。

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▲未來一周仍有午後雷陣雨發展可能。（圖／記者宋良義攝）

周末兩天風向改為偏東風，宜花東整天有機會飄雨，午後雷雨仍集中山區，不過中南部平地降雨機率會提高。

未來七天沒有颱風訊號，不過周末低壓帶將往北邊移動，屆時台灣附近海域會比較適合熱帶系統發展。另外由於今年為聖嬰年，颱風生成的位置可能較東邊，待在海上的時間更長，也更有機會增強，因此以強颱強度靠近台灣的可能性也較高。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，台灣東南方有小低壓發展中，未來將與日本南方的低壓串聯成大型低壓帶，不過因為西側及北側被高壓佔據，水氣供應被截斷，此低壓明後天就會逐漸消散，要再增強的機率很低。另因受日本南方低壓牽制住，低壓應會原地滯留或亂飄。