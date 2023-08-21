　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友暑假期間迷上一款網路遊戲，也在遊戲中認識不少朋友，並和一位18歲男生談起網戀，每天一起打怪、解任務，日前男方主動約見面，還欲言又止地說「要坦白一件事」，而結局讓她哭笑不得，直呼「那瞬間我以為我掉入了異世界。」

女網友在論壇zuvio提到，這個暑假迷上一款遊戲，玩得超入迷，入坑的她在裡面認識不少朋友，因為還有伴侶功能，加上不排斥網戀，於是和一位邂逅的男生談起戀愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著表示，「對方一開始說自己18歲，我也年紀差不多，加上很聊得來，不知不覺對這男生越來越暈，不過我們一直都有『這是網戀』的認知，所以也沒有執著要現實的互動，只是每天會在遊戲裡談情說愛、一起打怪、解任務。」

▲▼打電動,電玩,遊戲,示意圖。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

直到昨天，男生突然提議要約見面，起初她嚇了一大跳，但後來想想也蠻正常的，加上開學後，就沒辦法一直打遊戲，相處時間勢必會減少，所以便答應邀約，怎料對方立刻回說，要先坦白一件事。

原PO苦笑說，「我還以為是身高矮、長得不帥之類的，我心想：根本沒差，我也不漂亮；然而，對話框跳出來的文字讓我傻眼，竟是『我其實才11歲，升六年級』。」

這番話讓她腦袋瞬間大當機，驚呼「啊？我這兩個月以來，都跟一個國小的小男生在談網戀？我甚至完全沒有懷疑過他的年紀？已經不知道該從哪裡吐槽了，現在小孩真的好早熟。」

❤4大瓶洗衣精下殺399、150抽衛生紙「1包不到12元」！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／高雄晚間「突停電」！
孫生爆氣！抓店家做牌「發現大批受害人」
DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止
明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比可望
快訊／DJ SODA遭襲胸　2男「露臉道歉」投案
衛生棉條「1用法」恐中毒性休克！　婦科醫示警
吸血怪「卓柏卡布拉」現身？　女驚恐拍下神秘4腳獸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅

女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

台南七夕嘉年華！　黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青「人稱三重疏洪道猴子」！一票喊帥

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

快訊／高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅

女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

捐血就送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻　限量200隻送完為止

台南左鎮噶居寺「普肚」眾生　關懷助弱勢

世新大學虛實整合攝影棚　豐富教學場域活化學習

農曆7月怕鬼？　專家揭好兄弟只有「巴掌大小」：祂們更怕你

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

台南七夕嘉年華！　黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青「人稱三重疏洪道猴子」！一票喊帥

快訊／高雄三民晚上「1482戶無預警停電」　鳳山大面積路燈熄滅

女星把電暖器「從窗戶扔下樓」！　原因只是抓包男友劈腿：我太氣

台鋼領隊劉東洋親飛日本展現誠意！　王柏融IG秀握手照

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止：會很難存活

阿本遇黑心店家　夜市貨「謊稱手工價格開3倍」無奈：被當盤子

台灣最強小小白！　白馭珀落後6分驚奇逆轉闖羽球世錦賽32強

七夕快親爆！　醫盤點「接吻驚人好處」

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心理測驗神準剖析目前內心狀態

黃大米／安養中心恐怕沒想像中好　在家安老最好

快訊／DJ SODA日本遭襲胸　2男「露臉道歉」投案

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

超商咖啡隱藏喝法+1！一招「加冰不會變淡」

天受宮突現蛇頭蛾　廟方曝2含意

館長曬17歲狠照　黑色吊嘎0刺青：三重疏洪道猴子

配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

iPhone通知「YT訂閱調漲」新價格傻了

更多熱門

相關新聞

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

遇到新對象，往往都很期待遇到「對的人」，但有些男生假裝乖乖牌，看起來人畜無害，其實根本就是個「隱形渣男」，背地裡的私生活可能非常亂。美女星座專家白瑜在《11點熱吵店》分享隱形渣男排行榜，若剛好曖昧對象是這幾個星座，可能就要再觀察觀察囉。

12星座想念時的舉動大公開

12星座想念時的舉動大公開

現實版《消失的她》！ 47歲女與美國網友相識半年千里尋愛失蹤

現實版《消失的她》！ 47歲女與美國網友相識半年千里尋愛失蹤

妹子「收到外送驚喜」卻慘噴1299　訂餐男反應惹怒全場

妹子「收到外送驚喜」卻慘噴1299　訂餐男反應惹怒全場

感情地雷別誤踩　12星座底線大公開

感情地雷別誤踩　12星座底線大公開

關鍵字：

網戀雲船曖昧打遊戲打怪早熟

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面