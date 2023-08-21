女大生打遊戲暈船！曖昧男約見面「秒坦白1事」　結局神展開

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友暑假期間迷上一款網路遊戲，也在遊戲中認識不少朋友，並和一位18歲男生談起網戀，每天一起打怪、解任務，日前男方主動約見面，還欲言又止地說「要坦白一件事」，而結局讓她哭笑不得，直呼「那瞬間我以為我掉入了異世界。」

女網友在論壇zuvio提到，這個暑假迷上一款遊戲，玩得超入迷，入坑的她在裡面認識不少朋友，因為還有伴侶功能，加上不排斥網戀，於是和一位邂逅的男生談起戀愛。

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她接著表示，「對方一開始說自己18歲，我也年紀差不多，加上很聊得來，不知不覺對這男生越來越暈，不過我們一直都有『這是網戀』的認知，所以也沒有執著要現實的互動，只是每天會在遊戲裡談情說愛、一起打怪、解任務。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

直到昨天，男生突然提議要約見面，起初她嚇了一大跳，但後來想想也蠻正常的，加上開學後，就沒辦法一直打遊戲，相處時間勢必會減少，所以便答應邀約，怎料對方立刻回說，要先坦白一件事。

原PO苦笑說，「我還以為是身高矮、長得不帥之類的，我心想：根本沒差，我也不漂亮；然而，對話框跳出來的文字讓我傻眼，竟是『我其實才11歲，升六年級』。」

這番話讓她腦袋瞬間大當機，驚呼「啊？我這兩個月以來，都跟一個國小的小男生在談網戀？我甚至完全沒有懷疑過他的年紀？已經不知道該從哪裡吐槽了，現在小孩真的好早熟。」