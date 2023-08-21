快訊／基隆港驚悚命案！29歲男開推土機遭夾爆頭　當場噴血慘死

▲基隆港驚傳死亡，29歲男子操作推土機夾爆頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港西岸27號碼頭今（21日）下午1時許驚傳死亡事件！一名29歲謝姓男子操作開山貓推土機時，倒車至貨車後車斗途中，疑似探頭看後方狀況，不慎觸動制動桿，造成挖土機機臂上升而將男子頭部夾爆，當場噴出大量鮮血，警消人員13時44分獲報趕抵現場，搶救協助其脫困後，已明顯死亡，後續警方通知家屬到場，至於整起詳細事故原因仍待調查釐清。