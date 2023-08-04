陸勇者開推土機頂洪水逆流而上救人：用我一條命換三條命，值！

實習記者高語璠／綜合報導

受強降雨影響，北京、河北等地遭受嚴重水害，部分地區道路交通完全阻斷。不過，暴雨無情人有情，北京市房山區青龍湖鎮北車營村暴雨傾盆，一家三口被困洪流，關鍵時刻，一名男子挺身而出開著「推土機」逆流而上，營救這家人。救援期間，洪水一度淹沒推土機輪胎，情況十分驚險。

根據《北京日報》報導，這位勇敢的推土機司機名叫劉兵，是北車營村村民，平時從事工程方面的工作。

北車營村31日水位漲得很快，有的樓房一樓已經被淹沒。劉兵因有參與洪災救援的經歷，便開著推土機出發。來到村里一座小橋前，他看到有一家三口被困在牆頭上。當時，洪水不斷衝擊橋面，但劉兵還是決定把車開上了橋，沒想到開到一半，推土機就開始搖晃，像是要漂起來。所幸，雖然洪水凶猛，但劉兵和被救的一家三口全都平安。

▲北京英雄開推土機逆流而上營救受困者。（圖／翻攝微博）

劉兵說，當時冒著暴雨開推土機進來，腦子裡想的就是儘快救人，哪裡需要就去哪裡，成功把推土機開到受困者附近後，馬上將鏟斗舉起，讓三人依序進來，隨後在把鏟斗落到與水面平齊，倒車回到安全地帶。

劉兵還說，害怕了也沒招了，因為是一條命換三條命，如果被沖走了，也就是一條命。他們要是被沖走了，那是三條命。要是自己沒被沖走，他們三口子就能獲救。