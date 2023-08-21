　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大團隊赴尼泊爾助災後重建　著手修復百年傳統石板屋

▲台科大師生前往尼泊爾小鎮協助災後重建。（圖／台科大提供）

▲台科大師生協助尼泊爾小鎮修復一座百年傳統石板屋。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為協助尼泊爾強震災後重建，台灣科技大學團隊再次前往尼泊爾皮桑（Pisang）小鎮，延續在國內推動社區防災經驗，藉由活化皮桑山城步道網絡，建構地區防災避難機制與觀光導覽，提升當地防災韌性，並規劃修復一座百年傳統石板屋做為故事屋，將融入當地歷史文化故事，並規劃販售農產品，協助聚落永續發展。

台科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」自2020年前期計畫以來，陸續在尼泊爾偏鄉部落協助在地居民解決生活窘境，包括育幼院、家庭與小學校園等地震災後環境重建與更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台科大營建系副教授蕭博謙帶領16位學生及職員前往尼泊爾皮桑，是登山客必經之地，小鎮居民以經營民宿為主，提供登山客短暫休息簡易住宿，但因資源與經濟的匱乏，社區面臨快速沒落與嚴重人口外移，聚落正逐漸消失。

台科大團隊與台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會合作，規劃修復當地一座百年傳統石板屋建築作為故事屋，藉由融合皮桑山城的在地防災機制、文資脈絡、自然景觀、農業與宗教等特色，提升聚落的韌性與永續發展，故事屋將融入當地歷史文化故事，並規劃販售農產相關產品。

蕭博謙表示，台科大學生先向當地耆老諮詢傳統建築技術，包含材料取得、建造工法及傳統建造習俗，並瞭解居民對石板屋改造需求，再針對石板屋進行詳細調查，確認房屋現狀和細部尺寸，並針對小鎮道路網絡及房屋地物等，進行地毯式量測與測繪，包括道路坡度、房屋尺寸及公共設施等，以利繪製小鎮3D地理資訊模型，設計避難路線地圖及避難標示，返台後進一步繪製建築結構平面圖與立面圖，進行結構分析及修復設計與改造。

台科大營建系二年級學生張立一說，在尼泊爾的工程實作，實際運用所學量測技巧，獲得前所未有成就感，也前往當地小學，運用淺顯易懂語言和生動肢體動作，與孩童進行互動交流。這趟尼泊爾行程，不僅在專業技能得到提升，更在人際溝通和環保意識方面有更深體會，是人生難以磨滅寶貴經驗。

▲台科大師生前往尼泊爾小鎮協助災後重建。（圖／台科大提供）

▲台科大師生前往尼泊爾小鎮協助災後重建。（圖／台科大提供）

ET快訊
破天荒下殺！「迪爵125」最高補助23800元
快訊／涉拍百部侵犯女童片！大貓偷拍狼權自立死因出爐
山道猴子真人版！台七乙「9秒片」被挖　網怒砲翻
權自立性侵偷拍兩度判無期　胞弟幫賣光碟！出庭吼：法官亂判
賴品妤嗆核電「重啟屁」燒到自己　他看賴勁麟請辭：好像懂了什麼
快訊／29歲男遭夾爆頭！　當場濺血慘死
「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進派出所　下秒大家都笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山道猴子真人版！台七乙「警世9秒」車禍片被挖　網怒砲翻

台科大團隊赴尼泊爾助災後重建　著手修復百年傳統石板屋

明年底前改善全台600處易肇事路口　王國材：100億經費補助地方

快訊／大雷雨開炸！氣象局發布「山區暴雨」警戒　國家警報大響

公司新進女同事　工程師男友「突冒5怪舉動」！她：LINE鎖密碼了

首屆「台中鍋烤節」10大店家揭曉　盧秀燕抽出百萬休旅車

陸宣布禁台灣芒果進口　農業部：外銷多國「只有大陸驗出害蟲」

公司普渡「做錯1事」！員工全生病了　命理師一看：磁場全亂

快訊／午後對流雨來了！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

機車報廢只需3步驟！免到場面交　10月底前申請還可抽萬元騎乘金

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

山道猴子真人版！台七乙「警世9秒」車禍片被挖　網怒砲翻

台科大團隊赴尼泊爾助災後重建　著手修復百年傳統石板屋

明年底前改善全台600處易肇事路口　王國材：100億經費補助地方

快訊／大雷雨開炸！氣象局發布「山區暴雨」警戒　國家警報大響

公司新進女同事　工程師男友「突冒5怪舉動」！她：LINE鎖密碼了

首屆「台中鍋烤節」10大店家揭曉　盧秀燕抽出百萬休旅車

陸宣布禁台灣芒果進口　農業部：外銷多國「只有大陸驗出害蟲」

公司普渡「做錯1事」！員工全生病了　命理師一看：磁場全亂

快訊／午後對流雨來了！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

機車報廢只需3步驟！免到場面交　10月底前申請還可抽萬元騎乘金

查理橄欖球斜背包、印花化妝包太Q！LeSportsac x PEANUTS聯名必收款揭曉

台船標得國防部「浮塢新建案」　造價8.6億元

17歲孕婦洗完澡幫手機充電　和「腹中9個月胎兒」一起被電死

余苑綺離世1年...余天一家園區探望　余祥銓喊話藏洋蔥：爸媽一切都好

《百味》Toro「嘻哈土地公」成收視高點　夏靖庭喜帶2寶追劇

外銷訂單連11黑　前7月年減近2成

陸國企冷豔女董涉貪被捕！35歲就「爬上大位」疑上面有人

買自動餵食器秒被破解！　虎斑貓「暴力加餐」塞洞口不走…媽看傻

賴勁麟辭雲豹董座將提告護名譽　藍黨團稱尊重：是為民提質疑

快訊／涉拍百部「侵犯女童片」！大貓偷拍狼權自立死因出爐

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

批台灣免換發駕照被轟滾！日網紅嘆：你們不丟臉嗎

威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

超商咖啡隱藏喝法+1！一招「加冰不會變淡」

天受宮突現蛇頭蛾　廟方曝2含意

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

iPhone通知「YT訂閱調漲」新價格傻了

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕

好市多「1美食」回歸！妹子興奮狂嗑　一票暴動

更多熱門

相關新聞

培育AI＋能源永續人才！上銀科技捐助台科大1.2億元

培育AI＋能源永續人才！上銀科技捐助台科大1.2億元

人工智慧、能源永續等議題正夯。為強化核心競爭力，台科大與上銀科技簽約，共同規劃12年的長期合作計畫，上銀每年將挹注1000萬元經費，和台科大共同培育智慧製造、人工智慧與能源永續科技等相關領域人才與產學合作，為業界培養優秀人才。

「跨雪巴人」見死不救？女登山家發文反擊

「跨雪巴人」見死不救？女登山家發文反擊

入住月經小屋　尼泊爾16歲少女喪命

入住月經小屋　尼泊爾16歲少女喪命

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

安妮買40雙鞋吐原因　老闆秒打對折

安妮買40雙鞋吐原因　老闆秒打對折

關鍵字：

台科大尼泊爾

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

醉撞太魯閣　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

女醫遇投資遭詐70萬　18歲護校女車手曝光

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

台歌手開第1槍「動怒檢舉《好聲音》」！

84萬正妹YouTuber驟逝！　死前一天還更新

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

人妻幫總監「半套+全套」破50次　尪怒控性侵結局曝

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

更多

最夯影音

更多
萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面