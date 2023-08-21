台科大團隊赴尼泊爾助災後重建　著手修復百年傳統石板屋

▲台科大師生協助尼泊爾小鎮修復一座百年傳統石板屋。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為協助尼泊爾強震災後重建，台灣科技大學團隊再次前往尼泊爾皮桑（Pisang）小鎮，延續在國內推動社區防災經驗，藉由活化皮桑山城步道網絡，建構地區防災避難機制與觀光導覽，提升當地防災韌性，並規劃修復一座百年傳統石板屋做為故事屋，將融入當地歷史文化故事，並規劃販售農產品，協助聚落永續發展。

台科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」自2020年前期計畫以來，陸續在尼泊爾偏鄉部落協助在地居民解決生活窘境，包括育幼院、家庭與小學校園等地震災後環境重建與更新。

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台科大營建系副教授蕭博謙帶領16位學生及職員前往尼泊爾皮桑，是登山客必經之地，小鎮居民以經營民宿為主，提供登山客短暫休息簡易住宿，但因資源與經濟的匱乏，社區面臨快速沒落與嚴重人口外移，聚落正逐漸消失。

台科大團隊與台北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會合作，規劃修復當地一座百年傳統石板屋建築作為故事屋，藉由融合皮桑山城的在地防災機制、文資脈絡、自然景觀、農業與宗教等特色，提升聚落的韌性與永續發展，故事屋將融入當地歷史文化故事，並規劃販售農產相關產品。

蕭博謙表示，台科大學生先向當地耆老諮詢傳統建築技術，包含材料取得、建造工法及傳統建造習俗，並瞭解居民對石板屋改造需求，再針對石板屋進行詳細調查，確認房屋現狀和細部尺寸，並針對小鎮道路網絡及房屋地物等，進行地毯式量測與測繪，包括道路坡度、房屋尺寸及公共設施等，以利繪製小鎮3D地理資訊模型，設計避難路線地圖及避難標示，返台後進一步繪製建築結構平面圖與立面圖，進行結構分析及修復設計與改造。

台科大營建系二年級學生張立一說，在尼泊爾的工程實作，實際運用所學量測技巧，獲得前所未有成就感，也前往當地小學，運用淺顯易懂語言和生動肢體動作，與孩童進行互動交流。這趟尼泊爾行程，不僅在專業技能得到提升，更在人際溝通和環保意識方面有更深體會，是人生難以磨滅寶貴經驗。





▲台科大師生前往尼泊爾小鎮協助災後重建。（圖／台科大提供）