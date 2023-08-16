尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

▲尼克日前與妻子和妹妹到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／這群人 尼克）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「這群人」成員之一的尼克，日前和老婆Ashly、妹妹及經紀人到日本拍片，未料尼克妹卻遭陌生男子公然掀開裙子、抓臀部，他為此氣憤公開對方的長相，希望能藉由網路的力量抓到犯人，不過一名在日本工作的台灣網友無奈嘆，依照日本的文化，這件事情可能最後會不了了之。

原PO在Dcard發文，「為什麼尼克事件日本燒不起來」，自己長期在日本工作，看到此事件也很生氣，「但必須很遺憾地說，依照日本的文化，這件事情很可能燒不起來，最後不了了之」，至於原因為何，他坦言，因為尼克的處理方式太溫和了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，日本人其實骨子裡很野蠻，認為男生該動手的時候就該動手，「如果自己家人被侵犯騷擾，你還不敢動手，那我們其他不相干的人幹嘛幫忙你？」必須有動手，大家才會幫忙出嘴，否則就會被冷漠以對。

原PO到日本工作後，看到很多類似的性騷擾案件，但最後都不了了之，「雖然很氣，但也很無奈，來日本真的看到太多沉默的性騷擾，就是因為這種冷漠的文化導致」。

▲尼克妹在日本被性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

貼文一出，網友無奈表示，「有一個女生也是長期旅居日本，被摸屁股（摸到屁股縫那種），也是報警監視器也有拍到，即便有證據，警察也是勸她和解」、「通常這種都是抓現行，馬上鬧大報警，就像抓電車癡漢那種，基本上放對方走應該就不會有後續了」。

不過也有網友認為，最大的原因是沒有證據，「我覺得最大問題是沒證據呀」、「可是外國人在日本動手很容易被鄉民噴，遣返的機率也高，尤其尼克沒拍到摸的瞬間，變成沒有正當防衛的證據」、「我覺得是被摸的當下沒拍到吧，沒證據我個人都不站邊」、「DJ Soda在日本被摸身體，馬上就燒起來，可能尼克不是什麼國際大紅人」。