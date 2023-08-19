台男穿短袖搭機　「連續3次」遭日本海關攔查：包包全被打開

▲原PO連續3次都被攔下。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人出國旅遊的熱門國家之一，一名身上有刺青的男網友表示，穿短袖去日本，過3次海關都被攔下來全面檢查，但以往冬天穿長袖去日本，都可以順利過海關，雖然說海關是隨機檢查，但是連續3次都被抽到，也讓他很傻眼，每次檢查都是摸全身+所有包包打開，「只差沒帶去小房間」。

一名男網友在臉書，雖然現在日本人對於刺青的外國人都很友善，但是過海關還是建議大家可以遮一下，以往冬天去日本，都可以順利過海關，夏天穿短袖去，露出雙半甲，「過3次海關都被攔下來全面檢查」。

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他表示，雖然海關是說隨機抽查，跟刺青無關，「那麼剛好連續3次都抽到我，能信？」每次都摸全身、脫鞋子，所有口袋、包包、袋子全部都要打開檢查，「還用紗布擦手機包包那些拿去化驗，只差沒被帶去小房間了」，建議大家有刺青可以遮一下，可以省掉很多時間及麻煩，「穿長袖或是袖套就好了，本文只是提醒作用」。

貼文一出，掀起網友討論，「日本這方面依舊是相對保守」、「住溫泉飯店泡溫泉更麻煩」、「感謝提醒，我不知道過海關也有差」、「我只是穿全身黑也全部摸透透」。不過也有網友指出，「我沒刺青也是10次被攔9次，長得像壞人啦～絕對是長相的關係」、「我上個月去都沒事啊」。