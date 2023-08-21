侯漢廷選立委　張斯綱喊「別自欺欺人」：在野2人競爭是保送民進黨

▲張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷21日一早宣布，投入台北市第一選區（士林北投）立委選舉，目前該選區現任為民進黨的吳思瑤，國民黨則派出台北市議員張斯綱挑戰，如今形成三腳督局面，是否會瓜分藍營選票各界關注。張斯綱稍早表示，尊重侯漢廷的決定，但單一選區在野陣營2人競爭，就是「保送」民進黨參選人勝選。

針對侯漢廷投入台北市第一選區立委選舉，張斯綱回應，自己尊重侯漢廷的決定，但是任何單一選區，在野陣營2人競爭，就是「保送」民進黨參選人勝選，「侯漢廷不必自欺欺人。」而自己也將持續按照既定節奏競選。

張斯綱提及，自己20日讀完前立委蔡正元的大作，對方稱如果非綠的總統參選人們不能整合，選戰將有長達4個月的「垃圾時間」，「很遺憾，那沒有人樂見的警示，恐怕也將成為台北市第一選區的現實。」

張斯綱指出，「台灣民意基金會」民調也揭露一份耐人尋味的數字，就是若鴻海集團創辦人郭台銘參選，有超過五成一的民進黨支持者表示樂見，只有三成八不樂見，反觀國民黨支持者，只有三成三歡迎，卻有六成五不樂見。

張斯綱說，其實這只說明一點，就是支持者心理清楚得很，「在野分裂毫無勝算」，喊著「下架民進黨」，卻是幫了民進黨，說的都是為國為民的大義名分，其實唯一在乎的，是非我不可，「到頭來說服不了任何人，只有自己騙自己。」

最後，張斯綱強調，自己無奈不解是事實，但即便是無奈與不解，該走基層走基層、該拋政見拋政見，不管是辦活動打水仗，還是與民進黨打筆仗，他仍會持續努力。