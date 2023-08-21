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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砸13億打詐包括整修場地？　打詐辦：升級偵查科技設備

▲警方表示「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話。（圖／中壢警分局提供）

▲詐騙電話示意圖。（資料照／中壢警分局提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算編列新臺幣13億元一事，行政院打擊詐欺辦公室今（21日）說明，標載「設備、場地整修」文字，是為了符合預算項目名稱，採購內容均為偵查單位需升級科技設備，及研發所需的偵查工具及輔助系統等軟硬體設備，致力提升打擊詐欺犯罪工作效能，並無興建整修任何場地。

打詐辦表示，鑒於詐騙集團利用資通訊科技及網際網路技術，不斷演進詐欺犯罪方式，近期如假投資詐騙，詐騙集團以投資股票、虛擬通貨等名目，誆騙民眾投注錢財，詐騙集團再利用人頭帳戶或虛擬錢包層層轉帳，製造偵查斷點，嚴重損害民眾財產安全；甚至近年也發生無良詐騙集團誘騙國人至柬埔寨從事跨境詐欺犯罪，衍生凌虐案件，種種詐欺以及衍生暴力犯罪，亟需檢警調提升科技偵查能力，全力加強查緝。

不過，打詐辦表示，現有偵蒐設備難以因應持續增加之詐欺案件，為免對詐欺刑案之偵辦造成嚴重衝擊，爰於「打詐綱領1.5」將當前重點工作項目「科技設備、數位鑑識、現場數位蒐證」等編列相關經費，以符當前迫切需求，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」的效用。

打詐辦強調，為因應日益猖獗的詐騙集團與日新月異的犯罪手法，編列相關預算以提升科技辦案能力均有其必要性，打詐國家隊亦將透過公私協力，與全國民眾攜手一起自源頭辨識詐欺、減少通信流、追蹤資金流、及嚴緝詐欺犯罪，抗詐如同防疫，須全民一同反詐、人人均為打詐國家隊一員，始能減少受害者，掃除詐騙集團。

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