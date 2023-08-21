陳建仁：推廣小黃公車　盼促行人「零死亡」願景

▲陳建仁今天上午參訪宜蘭縣清溝非營利幼兒園。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

對於偏遠鄉鎮因公車路線減班，只能透過共乘計程車，行政院長陳建仁今（21日）表示，交通部推動小黃公車、幸福巴士，會請交通部繼續研議好的政策，同時，讓民眾使用方便的大眾運輸工具，減少行人交通死亡事故，達到「零死亡願景」的目標。

陳建仁今天上午參訪「宜蘭縣清溝非營利幼兒園」時接受媒體聯訪，媒體詢問，行政院推道安，偏遠鄉鎮因公車路線減班或停開，無車可搭，只能透過「共乘計程車」，但費用變多，請教陳揆怎麼看？

陳建仁表示，為了要使得國人能夠有更便捷的交通，還有達到行人安全的目的，行政院已經通過了「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」及「行人交通安全行動綱領」，而且行政院也通過了「道路交通安全基本法」草案，送到立法院審議，政府會盡最大的努力來使得台灣的交通能夠做得更好，來推動大眾捷運的系統，讓公共運輸能夠便捷，不只在都市，而且在鄉村。

陳建仁表示，剛才講到的，其實在都市、縣市偏遠地區，交通部都已經在推動小黃公車或者是幸福巴士這樣的一個措施，將會請交通部繼續研議這些好的政策，讓民眾能夠使用方便的大眾運輸工具，來減少行人的交通死亡，會透過這樣的一個努力，達到「零死亡願景」的目標。