　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

40租客擠住破屋「竟然只有4張床」　惡房東爽撈千萬下場慘了

▲▼倫敦溫布利一間房屋竟然住了40名房客。（圖／翻攝布倫特議會）

▲溫布利一間破舊房屋竟然住了40名房客。（圖／翻攝布倫特議會）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一間破舊房屋僅有4張床舖，但卻住了多達40人，房東瓦蘭德（Jaydipkumar Rameshchandra Valand）罔顧房客福祉，藉此賺進36萬英鎊（約新台幣1465萬元），如今被判定違反多項住房法規，禁止出租房源5年，若違反禁令，還將面臨牢獄之災。

《商業內幕》等外媒報導，這起事件發生在倫敦西北部的溫布利（Wembley），布倫特議會（Brent Council）聲明指出，瓦蘭德的出租房源宛如「貧民窟」，其中一名房客甚至「住在一間用棧板和防水帆布搭成的棚屋裡，沒有照明和暖氣」。

事實上，早在2022年1月，瓦蘭德另一棟出租房屋就被認定違反住房法規，他從未簽約房客身上每月賺進1400英鎊（約新台幣5.7萬），房屋卻年久失修、堆積垃圾、違反消防安全法規，因此被罰款3萬英鎊（約新台幣122萬元）。

布倫特議會領袖巴特（Muhammed Butt）表示，該機構自2018年4月起獲得權力，能夠依據2016年住房與計畫法，對於無良房東發布禁令後，瓦蘭德正是第一個被懲處對象，「布倫特議會對於這種流氓房東（rogue landlords）採取零容忍政策，我們將盡一切權力向他們究責，以保護我們脆弱的居民們。」

《倫敦旗幟晚報》報導，2023年1月至3月，大倫敦地區流氓房東繳納罰款共計860萬英鎊（約新台幣3.5億元），其中一間位於豪恩斯洛（Hounslow）的房間是違法擴建而成，房客居住環境骯髒，「馬桶距離廚房不到1公尺」，無良房東被查獲後罰款11.5萬英鎊（約新台幣468萬元）。

 
ET快訊
LIVE／侵犯女童拍百片惡男跳窗亡　醉撞太魯閣！撞擊瞬間曝光
快訊／竹縣政府前　驚見大天坑！
超辣女醫辣照勸世別當「猴子」！　自曝：撲街幾次
好市多「超神美食」回歸！　一票暴動：好久沒看到
賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民
太魯閣號被撞！　370旅客「懸空接駁」畫面曝
一週「激戰前後任」懷孕！　她急問「誰的」醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

厄瓜多大選出動10萬軍警！初步結果出爐　第二輪投票10月舉行

慶祝50歲生日！夫妻森林散步失蹤　8天後「渾身泥土」奇蹟生還

40租客擠住破屋「竟然只有4張床」　惡房東爽撈千萬下場慘了

瓜地馬拉總統決選阿雷巴洛勝出　曾稱當選將強化與中國關係

日本小鋼珠店停車場陷火海！濃煙直竄　至少100輛車被燒毀

爸在床底下發現11歲女兒遭性侵殺害　警根據一把鑰匙逮捕18歲男

比房子還值錢！法拉利撞成廢鐵燒到全毀　6000萬拍出

南韓警察威脅殺人！預告在首爾江南站「大開殺戒」　警界高層喊肉搜

不參加共和黨初選首場辯論　川普：大家都認識我

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

厄瓜多大選出動10萬軍警！初步結果出爐　第二輪投票10月舉行

慶祝50歲生日！夫妻森林散步失蹤　8天後「渾身泥土」奇蹟生還

40租客擠住破屋「竟然只有4張床」　惡房東爽撈千萬下場慘了

瓜地馬拉總統決選阿雷巴洛勝出　曾稱當選將強化與中國關係

日本小鋼珠店停車場陷火海！濃煙直竄　至少100輛車被燒毀

爸在床底下發現11歲女兒遭性侵殺害　警根據一把鑰匙逮捕18歲男

比房子還值錢！法拉利撞成廢鐵燒到全毀　6000萬拍出

南韓警察威脅殺人！預告在首爾江南站「大開殺戒」　警界高層喊肉搜

不參加共和黨初選首場辯論　川普：大家都認識我

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

狂咬Q彈西谷米、滑順布丁！　夏天限定「木瓜牛乳手搖杯」開喝了

墾丁最新打卡點！摩洛哥風粉色甜點店、隔壁就有沙灘秘境能玩踏浪

李玟腳痛到走不動…節目譏諷狂催：快點！　學員淚爆4惡行：毫無同情心

第6代「HONDA CR-V」撞測奪5星好評！ASEAN NCAP送測成績出爐

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

綠色奇蹟 遠親不如「勁麟」

20公斤「魚王」被瘋搶！神秘買家出手126萬買下…下秒當場放生

國際熱門新聞

快訊／DJ SODA遭襲胸！　主辦單位提告了

日本地勤「1動作」震撼澳洲機長

單親爸扮女裝為養女當媽媽！萬人淚

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

無臂自行車手奪世界冠軍　獎品是精品手錶

睽違47年毀了！俄探測器撞上月球

荷蘭丹麥將提供F-16　澤倫斯基讚歷史性決定

中國宣布破獲CIA間諜案！

山東男騎水上摩托車　偷渡300公里到南韓

「越南版特斯拉」股價暴跌　首富身家蒸發7300億

快訊／加州不只颶風！　今晨5.1極淺地震

法拉利撞成廢鐵燒到全毀　6000萬拍出

更多熱門

相關新聞

「電費快7000元」她見帳單金額傻眼！房東貪爆

「電費快7000元」她見帳單金額傻眼！房東貪爆

住不到2個月，電費竟要快7000元！一名妹子哀喊，她與室友才搬到新的租屋處，電費竟要噴近7000元，比隔壁情侶還貴，事後詢問台電用電狀況，發現房東超貪真面目。不僅如此，事後房東拿出電費單，明明電費只要1萬多元，而原PO與隔壁情侶就要付1萬3000多元，引發網友也看傻了。

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

樓下600元「她電費卻噴9000」！房東不說電表在哪

樓下600元「她電費卻噴9000」！房東不說電表在哪

大學29校缺人　專家示警「房東該下車了」

大學29校缺人　專家示警「房東該下車了」

關鍵字：

倫敦租屋房東房客

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面