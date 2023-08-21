北韓即將解封開放邊境？　高麗航空官網「中俄航班」上架

▲一架高麗航空的飛機停留在平壤順安國際機場的航廈前。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球自從2020年1月爆發新冠疫情後，北韓（朝鮮）便立即封鎖邊境、阻擋海外國人入境，滯留在中國的北韓留學生、辦公人士無法回國，直到去年1月才重啟朝中邊境貨物列車。最近有消息指出，北韓可能即將開放國境，繼選手團搭乘巴士從鴨綠江大橋入境中國後，高麗航空官網也開始標示往返俄、中兩國的航班資訊。

俄羅斯《衛星通訊社》、《國際文傳電訊社》於當地時間18日報導，俄羅斯海參崴國際機場關係人士指出，目前預定本月25、28日將有高麗航空班機往返，就連高麗航空也在官網上更新機票價格資訊，海參崴飛往平壤機票價格為230美元（約新台幣7054元）、中國北京飛往平壤則為1750元人民幣（約新台幣7366元），不過並未明確標示具體航程日期。

至於從平壤出發飛往俄國海參崴、中國北京與瀋陽的航班則尚未開放。不過，日媒《共同社》卻在報導指出，今（21）日上午11時將有一架北韓高麗航空的臨時班機飛往中國北京首都國際機場。

▲北韓高麗航空官網標示出俄國海參崴、中國北京飛往平壤的票價。（圖／翻攝自高麗航空官網）

從過去以來，儘管國際機場官網貼出航班規劃、高麗航空整頓客機的活動率也大為增加，但北韓飛往中、俄兩國的航班卻尚未實際恢復，然而最近屢次傳出北韓即將開放國境，加上俄羅斯國防部長蕭依古7月底出訪平壤參加戰勝節閱兵，可能代表著未來朝俄兩國將深化密切交流。

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）也曾於先前專訪指出，俄羅斯和北韓正在針對後疫情時期兩國恢復交流的議題進行討論。

南韓《韓聯社》指出，儘管目前尚未確認北韓只是為了達成某目的而局部開放邊境、還是計畫推動全面開放邊境，但一旦俄朝邊境被允許開放，則北韓可以從俄羅斯獲取所需的糧食或物資、而俄羅斯也能從北韓獲取武器供應等。

▲南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向酖東。（圖／達志影像／newscom）

從北韓新義州往返中國遼寧省丹東、橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋，16日也被拍到有2輛黃綠色巴士從新義州開往丹東，上面載著準備飛往哈薩克代表北韓出賽19至26日國際跆拳道聯盟（ITF）世界錦標賽的選手團共100人，是新冠疫情以來時隔3年7個月邊境最大規模的人力往來。

另外，中國駐北韓大使王亞軍18日前往北韓南浦特別市視察坐落大同江、2005年由中國出資興建的玻璃工廠，該工廠是北韓境內最大一座的玻璃工廠，他視察時在談話中強調工廠長期以來對中朝友好的貢獻，表示期盼工廠未來能擴大中朝交流友好合作、付出新貢獻。

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