南韓警察威脅殺人！預告在首爾江南站「大開殺戒」　警界高層喊肉搜

▲警方出動特攻隊在首爾地鐵江南站巡邏。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近接連發生數起的隨機殺人、隨機性侵事件，加上許多唯恐天下不亂的網友在網路發文「預告殺人」，以及疑似來自日本IP發送電郵威脅炸毀首爾市府等公家機關，導致社會人心惶惶。然而，今（21）日疑似有警察專用帳號在論壇發文，預告今晚即將在首爾地鐵江南站大開殺戒，目前貼文已被刪除。

根據《韓聯社》，南韓警察廳21日上午接獲報案，表示有民眾發現在職場網路論壇「Blind」上疑似有警察專用帳號發文，威脅今晚即將在首爾地鐵江南站1號出口揮刀殺人，「你們就儘管躲遠點吧，顆顆，我全部殺光光」，目前該則貼文已經刪除。

在該論壇發文時，首先必須以真實的電子郵件帳戶申請會員，論壇必須核實其職場、所屬服務單位的真實性，才會允許加入會員，而會員的每一則發文都會標示該名會員所隸屬的職場或服務單位，例如上述該則發文威脅隨機殺人的貼文，便標示其服務單位為「警察廳」。

▲疑似為警察帳號的網友，在職場網路論壇發文預告殺人。（圖／翻攝自Blind）

目前南韓社會因首爾地鐵新林站4號出口隨機殺人（7月21日）、京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站隨機衝撞和殺人（8月3日）、首爾市冠岳區新林洞隨機性侵致死（8月17日）等案件而人心惶惶、草木皆兵，如今又出現疑似警察威脅即將隨機殺人，引起警界高層高度重視，認為整頓綱紀必須打鐵趁熱。

儘管該則貼文已經被刪除，但該則貼文的截圖已經在網路上擴散，警察廳關係人士對此表示，「發文者威脅社會大眾、詆毀警察名聲，對於該名發文者是否為現任警察，將會調查釐清。務必將之肉搜、殺雞儆猴。」