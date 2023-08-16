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北韓將開放邊境？巴士從鴨綠江大橋開進中國　睽違3年半人流移動

▲▼南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向酖東。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向酖東。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從2020年1月全球開始經歷新冠疫情後，北韓（朝鮮）封鎖邊境、全面中斷和其他國家的人流往來，直到去年1月才因缺乏民生經濟物資而重啟朝中邊境貨物列車，今年則恢復部份路段貨車往來。今（16）日上午，在鴨綠江上的中朝友誼大橋上，拍到2輛巴士從北韓新義州駛向中國遼寧省丹東，為睽違3年半以來最大規模的人流移動。

根據南韓《韓聯社》，該報派駐在丹東的記者拍下照片、影片，畫面顯示16日上午10時15分有兩輛黃綠色巴士從丹東出發、駛向北韓新義州，直到上午11時20分才又從新義州駛回丹東，儘管目前尚未得知車上載的乘客是誰，但相關消息人士推測，兩輛巴士載的可能是北韓所派出的跆拳道國家代表團，約100多名選手預定前往哈薩克參賽。

消息人士指出，今年8月19至26日的國際跆拳道聯盟（ITF，以北韓崔泓熙創立的傳統實戰類武道為主）世界錦標賽在哈薩克舉辦，北韓早年透過ITF將跆拳道運動推廣至東歐國家，藉此和東歐國家維繫友好情誼，此次北韓共派出100多名選手，他們抵達丹東後預計搭乘列車前往北京，在北韓駐中國大使館內的宿舍待上一晚，稍作停留後再飛往哈薩克。

報導指出，若巴士載有北韓跆拳道選手100多人的消息屬實，將會成為近3年7個月以來朝中邊境上「規模最大」的人力交流，外界認為隨著北韓重新恢復大規模人力交流，短期內將安排滯留在中國、配合新冠防疫政策而無法返回祖國的300至400名畢業或留學生回到北韓。

目前這些滯留中國的400名畢業留學生暫居在北韓駐中國大使館內興建的宿舍，早在新冠疫情爆發以前，北韓大使館內的宿舍是供出訪中國的北韓公民使用，由於無足夠床位，隨著北韓跆拳道代表團借道飛哈薩克，400名北韓留學生將會透過巴士送回北韓，而代表團則可以在大使館宿舍停留一晚。

其實，橫跨中國遼寧省丹東、北韓新義州的中朝友誼大橋（鴨綠江大橋）從昨（15）日就有動靜，15日上午10時40分一輛巴士、一輛廂型車從丹東行經此橋進入新義州，上午11時廂型車返回丹東、下午1時15分巴士返回丹東，消息人士推測，車上載的應該是因走私貿易而被公安逮捕的北韓船員。

►金正恩考慮重啟邊境？傳北韓有意從中國撤回留學生　派團出賽跆拳道

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