好市多「1超神美食」回歸！妹子興奮狂嗑　一票暴動：好久沒看到

▲好市多冷藏熟食區有許多美食。（圖／資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

好市多熟食有許多擁護者，但有些商品因為原物料供應不穩，有時候會暫時停售。一名女網友近來就發現，觀望很久的煙燻鮭魚捲終於回歸了，買回家品嚐果然相當驚豔，層次非常豐富，一連吃了好幾個。文章曝光後引起共鳴，許多網友表示「這款超好吃」，但也有人認為份量不如以往。

原PO在Dcard發文表示，煙燻鮭魚捲是長青商品，但前陣子因為鮭魚缺貨就消失一陣子，最近終於又重新上架，她馬上買回家享用，「捲餅是軟軟的不會乾，內餡給料層次豐富」，且加上哇沙米更是驚艷，隨即一連吃了好幾個，完全停不下來，因此建議還在觀望或是沒吃過的人，可以去好市多買一份試試看。

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▲▼原PO大推煙燻鮭魚捲。（圖／翻攝自Dcard）



許多愛好者看到後，也紛紛留言表示「這款我都會煎一下兩個斷面，讓起司融化後超好吃的喔」、「這好好吃喔，還有之前壽司區的鮭魚酪梨壽司也很喜歡」、「我超愛這個」、「這個真的好好吃！培根的也好好吃！份量變少之後就沒有買過了」、「超愛這個+1，但是近一年去了好幾次都沒看到」。

但也有人指出這款口味比較重，「為什麼我覺得這個好鹹，我不會再回購的商品之一」、「好吃，但覺得鹹+1」、「很鹹！但每次看到就又會默默拿一盒…不爭氣啊我」，還有網友提醒，「培根番茄的也很好吃！缺點就是幾天內要快點吃完，不然裡面菜開始出水，餅皮會濕濕爛爛，對我這個獨居的來說比較困擾」。