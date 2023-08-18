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好市多毒乾酪北投、內湖「342包流入市面」　法務局要求強化自主檢驗

▲▼Sonoma精選乾酪綜合包驗出禁用農藥環氧乙烷，北市衛生局立即派員前往好市多內湖店及北投店進行查核。（圖／北市衛生局提供）

▲Sonoma精選乾酪綜合包驗出禁用農藥環氧乙烷，北市衛生局立即派員前往好市多內湖店及北投店進行查核。（圖／北市衛生局提供）

記者陳家祥／台北報導

北市府18日由北市衛生局及法務局消保官兵分二路前往內湖店及北投店稽查。北市主任消保官楊麗萍表示，今日查核好市多內湖及北投分店現場架上未見有販售之「Sonoma精選乾酪綜合包」。但據統計，已有342包售出，衛生局已輔導分店業者落實自主管理以維護市民健康，日後依規定辦理產品銷毀事宜。

內湖店於112年5月20日進貨380包，賣出222包，下架158包（含1包破損）；北投店於112年5月20日進貨120包，均已全數售出。總計兩店進貨共500包、計455公斤，庫存下架共158包、計143.78公斤。衛生局將持續輔導分店業者落實自主管理以維護市民健康，日後依規定辦理產品銷毀事宜。

楊麗萍指出，好市多表示，全國有3735位會員購買，商品召回及退費補償方案，18日已公告於賣場及官網，並開始通知會員辦理退貨及後續退貨機制，召回產品區間為112年5月19日至112年8月8日曾購買之消費者。消費者退回產品將與貨架上商品作區隔。

楊麗萍進一步指出，北市府已要求本市所轄好市多分店，轉達總公司研議進口商品控管及自主檢驗之強化措施。市府將持續關注好市多兩分店辦理情形，倘消費者認未獲好市多妥處，可提消費爭議申訴，市府將協助維護消費者權益。

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