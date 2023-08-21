3人喝奶昔竟喪命！　美國華盛頓州爆「李斯特菌感染」

▲美國連鎖速食餐廳「Frugals」位於華盛頓州塔科馬的奶昔傳出李斯特菌感染。（圖／翻攝臉書Frugals Tacoma）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州衛生部證實，連鎖速食餐廳「Frugals」的塔科馬（Tacoma）分店發生李斯特氏菌（Listeria）疫情，目前導致3人死亡、3人住院，而感染源頭正是店內一台未獲適當清潔的冰淇淋機。

華盛頓州衛生部指出，這台冰淇淋機直到8月7日才停用，已在2月27日至7月22日期間導致6人住院，其中3人不幸病逝。奶昔內細菌基因分析顯示，與引發住院及死亡病例的是同一株李斯特菌菌株。3名倖存者之中的2人也證實，他們生病前喝了同一間速食店的奶昔。

華盛頓州衛生部表示，「Frugals」其他分店未受到李斯特菌影響，但呼籲5月29日至8月7日之間曾在塔科瑪分店用餐並出現症狀的民眾，盡速聯繫醫療人員。至於事發分店則未回應媒體評論要求。

▲電子顯微鏡下的單核細胞增生李斯特菌，它是食源性疾病李斯特菌病的罪魁禍首。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN，李斯特菌可以在攝入長達70天後感染人類，症狀包括發燒、頭痛、抽搐、肌肉疼痛、意識不清與其他腸胃問題。

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，該國每年約有1600起李斯特菌病例，每年造成260人死亡，通常影響老年人、孕婦、嬰兒與免疫系統受損的成人，其中孕婦感染機率是一般人的10倍，拉丁裔孕婦感染機率更是一般人的24倍。