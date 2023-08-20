美日韓領袖峰會落幕　尹錫悅「毛遂自薦」：盼下屆由韓國舉辦

▲尹錫悅期盼，下一次美日韓領袖峰會能在南韓舉辦。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅於美東時間18日在華府近郊大衛營舉辦美日韓領袖峰會，三方加強在國防安全上應對北韓（朝鮮）核武搗蛋的合作，同時決定美日韓三方每年至少得辦一次領袖峰會，尹錫悅邀請拜登、岸田訪韓，期盼明年能在南韓首爾舉辦第2次的峰會。

根據《韓聯社》，尹錫悅18日在共同記者會上就表示，期盼下次三國領袖能在韓國齊聚一堂，會後又於凌晨在推特發文表示，「和拜登總統、岸田文雄首相開啟合作的新篇章，感謝拜登總統能舉辦具有如此歷史象徵意義的峰會，期盼下一屆（能由韓國）舉辦三國領袖峰會。」

南韓總統辦公室國家安保室長趙太庸今（20）日下午透露，他認為南韓充分擁有、也符合舉辦下一屆美日韓領袖峰會的資格；至於總統辦公室關係人士在簡報會議上則表示，下屆峰會在南韓舉辦試自然而然的事，「三國都有各自的行程和安排，將會在進行討論後作出決定。」

報導指出，第一屆的美日韓三方會議在美國的總統別墅大衛營舉辦，由於日本對於下屆在韓國舉辦並未抱持反對意見，因此下屆峰會由南韓主辦的機率很高，至於下屆峰會時間點雖可能介於明年上半年，但考量南韓將於明年4月舉辦總選（選國會議員）、美國將於明年11月進行總統大選，因此具體時間點仍具有相當大的流動性。

另外，美日韓三國也在大衛營協定，未來三國外交部長、國防部長、經濟產業官員、國家安保室長最少每一年必須舉辦1次以上的會議，同時新設財務部長會議。