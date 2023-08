加拿大野火擴大！卑詩省3.5萬人撤離　發布新禁令「警告遊客別來」

▲加拿大卑詩省村莊索倫托(Sorrento)附近一條高速公路旁的野火情況。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

加拿大野火加劇,處於緊急狀態的西部卑詩省(British Columbia)收到撤離命令的人數在一天內翻倍。省長尹大衛(Daniel Eby)透露,約3.5萬人必須撤離,另外3萬人則處於撤離預警。政府官員表示,當地19日已發布非必要旅行的新禁令,「參觀火災」的遊客與無人機可能妨礙滅火工作,警告他們必須遠離災區。

▲基隆納市(Kelowna)西部野火肆虐。(圖/路透)

根據路透社報導,卑詩省野火中心位在約15萬人口的基隆納市(Kelowna),大約是溫哥華以東300公里。卑詩省18日就宣布進入緊急狀態,但火勢嚴峻,迫使主要的高速公路部分路段封閉。據尹大衛19日說法,卑詩省約有3.5萬人收到撤離命令,另有3萬人處於預警狀態,一旦接獲通知就要立刻撤離,因此迫切需要更多臨時住所。

加拿大目前有1062起活躍野火,約14萬平方公里(1400萬公頃)的土地被燒毀,位在卑詩省的野火點就超過3分之1以上,該省內陸地區有5000戶無電可用。另一處主要的野火災情導致西北地區(Northwest Territories)首府黃刀鎮(Yellowknife)2萬人口全面撤離,其中一名患者在撤離過程中死亡。

Gm fam

Driving through little river on the TransCanada highway last night. The fire was just jumping to the south side of the highway as I went through. @Kamscan pic.twitter.com/UrQ2zaiXkW