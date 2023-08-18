Google宣布「12月將刪除閒置帳戶」　7種方式維持有效狀態

▲Gmail。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

Google官方近日寄信通知，為保護用戶的資訊安全，「我們決定將所有Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年」，從今（2023）年12月1日起，他們將刪除閒置帳戶，且帳戶內的內容也會刪除掉。若想維持Google的有效狀態，至少每2年要登入帳戶1次，以避免被系統判定為閒置帳戶。

Google官方近日寄送「更新《閒置Google帳戶政策》」的信件，內容提到，為保護用戶Google帳戶遭未經授權的人士存取，「我們決定將所有Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年」，該變更即日起生效，且適用於所有閒置的Google帳戶，即超過2年未登入或使用的帳戶。

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▲Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年。（圖／翻攝自Gmail）

信件指出，2023年12月1日起，他們將開始刪除閒置帳戶，且帳戶中的內容也會刪除掉。原則上，異動雖即日生效，但官方最快要到今年12月才會開始刪除帳戶，「如果系統判定您的帳戶處於閒置狀態，我們會在採取任何行動或刪除任何帳戶內容前，傳送數封電子郵件提醒您」，且會提前至少8個月寄電子郵件通知。

若不想帳戶被刪除，最簡單的方式就是至少每2年登入帳戶一次，維持帳戶有效狀態的方式如下：

1.讀取或傳送電子郵件

2.使用 Google 雲端硬碟

3.觀看 YouTube 影片

4.分享相片

5.下載應用程式

6.使用 Google 搜尋

7.透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務