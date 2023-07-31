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韓式拍貼機襲捲西門町！換裝到Y2K風格　年輕世代都在瘋的精神時光屋

▲拍貼機,韓式拍貼機,韓風拍貼機。（圖／記者許宥孺攝）

▲西門町近期內已開設十多家韓式拍貼機店。（圖／記者許宥孺攝）

記者張家瑋／綜合報導

韓式拍貼機你有拍過嗎？在韓國沒走幾步就能遇見一間，拍貼機店的數量都快跟便利商店一樣多，而這股熱潮也正襲捲台灣，西門町在過去半年內甚至已開設十多家韓式拍貼機店，成為了年輕世代正夯的娛樂方式。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜也發現了這個情況，並在節目中分享了她的拍貼經驗。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂韓式拍貼機有多夯。

莫娜表示，這些韓式拍貼機與以前的日式拍貼機不太一樣。早期的日式拍貼機應該是眾多七年級生的青春回憶，當時的拍貼機注重臉部美白、大眼睛等拍照效果，現場還有店員協助裁切照片，而現在的韓式拍貼機，不僅提供了各式各樣的道具和服飾為特點，也有提供梳妝台、換裝區以及離子夾、直髮梳等設備，結合了韓國的美妝文化，讓客人可以盡情打扮，而韓式拍貼特效較少，著重在拍照時呈現出自然效果。

韓式拍貼機的風格多樣，經常推出限定版的邊框，包括卡通人物、偶像藝人和潮牌服飾等，甚至也有粉絲在心愛的偶像生日時，製作生日應援邊框。在韓國，拍貼機已經發展成一系列品牌，例如人生四格（인생네컷）、Haru Film和Oldmoon studio及主打卡通的PHOTO SIGNATURE。

除了實體店面，拍貼機還有一種新的模式，就是廠商提供機器，而邊框圖案由客人自行設計，這樣的拍貼機可以租借到派對、婚禮等活動場合使用。一些婚禮場地甚至專門設置了拍貼機，供新人和賓客使用，這不僅為現場增添了儀式感，也為活動帶來了更多樂趣與紀念價值。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了她的拍貼經驗。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

莫娜表示，韓式拍貼機的經營模式與娃娃機類似，除了提供拍照服務外，更像是一個聚會的場所。顧客平均停留時間至少一小時以上，由於不需要真人員工，成本相對較低，因此吸引了許多人投身於這個創業領域，相較於加盟品牌的飲料店，開設一家韓式拍貼機店的費用甚至更為便宜。

然而，類似的速食文化在台灣已經多次出現，這種迅速崛起的商業模式也可能也會面臨轉型的挑戰，娃娃機便是一個例子，現在娃娃機店普遍開設超大型店鋪，並將夾取物品擴展到食物和民生用品，以滿足更廣泛的消費需求。

莫娜總結，韓式拍貼機作為一種新興的消費娛樂，快速的在台灣商圈遍地開花，無論是提供各式道具和服飾，還是推出限定版邊框，都深受消費者喜愛，然而，面對台灣的一窩蜂現象，韓式拍貼機熱潮是否能夠持久下去，還有待時間的考驗與未來業者開發出更新興的經營模式。

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