美最新估計曝！　俄烏戰爭「已近50萬軍人傷亡」

▲ 巴赫姆特因血腥戰事而有「絞肉機」之稱。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國官員估計，俄烏戰爭去年2月開打至今18個月來，兩軍傷亡人數已接近50萬，相較去年11月公布的數字大幅上升，顯示雙方在烏軍反攻中戰損驚人，缺乏快速醫療護理也導致死亡人數增加。

《紐約時報》引述未具名官員說法指出，戰爭實際傷亡人數仍難以估計，因為莫斯科經常低估數字，基輔也鮮少披露官方統計，但今年以來烏東人命損失加劇，且持續近3個月的烏軍反攻仍在進行，使數字穩定上升。

官員估計，俄軍傷亡接近30萬人，其中多達12萬人死亡，17萬至18萬人受傷；烏軍則有近8萬人死亡，10萬至12萬人受傷。

就數字來看，俄軍傷亡明顯較烏軍慘重，但俄國兵力幾乎達到烏兵的3倍，且俄國有更多人口填補軍力。

分析人士指出，烏克蘭約有50萬兵力，包括現役、預備役及準軍事部隊，相較下俄國擁有133萬現役、預備役及準軍事部隊，後者大部分來自瓦格納集團。

官員根據衛星影像、攔截通訊、社群媒體、當地記者及俄烏官方說法估算出上述數據，但傷亡及兵力數字皆屬推估，且政府內部存在巨大差異。

美方上次公布傷亡估計是在去年11月，當時美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）稱，雙方傷亡已超過10萬。

但這項數字在冬季和春季迅速飆升，因為烏東巴赫姆特上演血腥殺戮。美國官員指出，連續好幾周每天都有數百名士兵傷亡，俄方損失慘重，烏方同樣付出代價。