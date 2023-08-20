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社會 社會焦點 保障人權

戰地醫師又來騙！科技熟女暈船　買比特代墊200萬稅金

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

刑事局20日對網路戀愛詐騙提出預警。（圖說下同／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

根據警政署統計：2023年1月至7月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件3.8%，被害案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。刑事局引援案例宣導呼籲，民眾在交友過程需保持冷靜，莫被虛擬愛情沖昏頭，可向165反詐騙諮詢專線求助，避免淪為詐團的提款機。

警方指出，一家住西部地區約50歲從事電子科技業的楊小姐，7月間使用臉書時收到一則交友邀請，對方自稱「張偉」，是一名伊拉克營地外科醫生，楊女遭戰地醫生背景吸引，雙方加LINE聊天，該醫生告知因近期表現不錯，伊拉克政府贈送他美金200萬元。

▲刑事局20日對戀愛詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團假冒的戰地醫師說，因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付，但因寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣比特幣繳納，請求楊小姐先幫忙墊付稅金，表示拿到現金後再奉還，且承諾15個月後會專程來台會答謝，楊小姐因深陷情網，便聽從指示購買比特幣，並將其轉入指定錢包，經家人發現告知後才知遭詐，計遭詐騙新台幣200萬元。

另名北部地區約30歲任職國際貿易的葉小姐，於5月間同樣臉書收到交友邀請，對方自稱馬來西亞建築工程師，葉小姐認與外籍人士聊天可增進外語能力，便互加好友聊天，雙方交流近一個月之久，對方突然告知因購買工程機器遭港務局追繳關費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉小姐借了100萬元。

對方允諾會透過在台贊助廠商會把款項轉入葉女帳戶，扣除原本借款，將剩餘資金拿去購買虛擬貨幣比特幣再轉入指定錢包，葉小姐依指示操作，結果名下銀行帳戶遭警示，連原本借出100萬元都無法拿回。

刑事局指出：詐團盜取帥哥美女照、每日噓寒問暖，常讓讓民眾產生戀愛感覺，待放下心防再進行詐騙，民眾須保持警惕，切勿輕易相信對方的虛假情感，也莫輕易透漏個人訊息、或傳送私密照片，以免遭利用詐騙。

另外如對方在短時間內就開始提出商借金錢需求，不用多想一定是詐騙集團，加上對方常聲稱自己是軍官、戰地醫師、工程師或慈善家，通常只需要詢問專業細節就可戳穿，只要民眾切莫匯錢給陌生網友，也莫提供帳戶給對方使用，就可以避免被騙造成財損。

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