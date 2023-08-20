搭飛機「別穿短褲」！空服員拍片揭原因　網友1論點意外被推爆

記者張寧倢／編譯

國外一名男空服員過去曾在網路上警告，旅客搭乘飛機時不要穿短褲或短裙，因為「你永遠不會知道座位是否乾淨」，出於相同原因，他也建議不要把頭靠在窗戶上。然而，底下一則留言卻意外獲得2.6萬人按讚，網友質疑「這剛好證明了機艙內部沒有清潔」，但也有人說不可能每次落地都有時間仔細打掃。

▲空服員警告不要穿短褲搭飛機。（圖／翻攝自TikTok／tommycimato）

根據澳洲媒體Kidspot報導，在TikTok上擁有超過45萬粉絲追蹤的空服員湯米（Tommy Cimato）一部2021年的短片最近登上外媒版面，他警告有5件事不能在飛機上做，其中一項是「搭機時不要穿短褲」，因為乘客永遠不會知道飛機座位是否乾淨，基本上如果穿長褲遮住腿部，就能夠最大程度地減少與座椅的接觸，「細菌就會少一點」。

▲湯米建議，沖馬桶要隔著一張衛生紙按按鈕，也不要在飛機上光腳。（圖／翻攝自TikTok／tommycimato）

湯米還警告「不要把頭倚靠在窗戶上或是靠著入睡」，因為不只一個人會這樣做，「你不知道會有多少人或小孩子在窗戶上用手摸或沾到什麼。」還有一件事是「不要用手直接按馬桶沖水鈕」，建議隔著衛生紙按按鈕。另外，湯米之前也PO過影片警告，不要在飛機上赤腳踩地，原因也是清潔衛生問題。

雖然影片創造高流量，但底下一則留言卻意外突破2.6萬人按讚，這名網友寫道「這證明你們不會打掃飛機內部」。引發共鳴的類似留言還有，「他們每次飛行後都不消毒嗎？」、「總之，整架飛機就是很髒」、「拜託清潔一下飛機」。

▲也有部分網友說，上飛機後會先用消毒濕巾擦完座椅再坐下。（圖／CFP）

針對這點湯米回應，「是地勤人員負責所有的飛機清潔工作，他們盡力保持乾淨，但這是為了以防有忽略之處！」也有網友緩頰說，「實際上不可能每次落地都清潔130英尺長的飛機」、「這不是懶惰，而是他們沒有得到足夠的報酬做那些無利可圖的額外工作」、「他們只有20分鐘，一次僅6個人打掃，飛機就得起飛」。