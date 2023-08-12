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越南空姐下海「高級茶價碼」曝！她26歲改行創賣淫帝國　狂賺百萬

▲▼空姐,空服員。（圖／CFP）

▲越南空姐下海賣淫，專攻高級嫖客。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

越南警方9日破獲了一起賣淫集團，令人震驚的是，負責仲介同時參與賣淫的主謀是一名前空服員，而她旗下的小姐也全都是空姐或是模特兒。警方指出，嫌犯專門鎖定高級顧客，而她自己下海賣淫的酬勞加上仲介傭金，至今得手已超過10億越南盾（約新台幣134萬元）。

根據《越南快訊》報導，26歲的前空服員Vo Thi My Hanh幾個月前辭去航空業的工作，投身色情業。她不但自己下海賣淫，還將事業版圖擴大，成立賣淫集團。為此，她經常在社交媒體上發布各種購買精品以及去著名景點旅遊的照片，企圖將自己塑造成年輕女性的榜樣，藉此吸引想要「躺著賺」的女性，如今她的粉絲甚至高達30萬。

根據警方調查，Vo Thi My Hanh旗下賣淫妹單次性服務的金額為1000美元（約新台幣3.1萬元），如果留下來過夜，則需加碼至3000美元（約新台幣9.3萬元）。而Vo Thi My Hanh每次可抽成超過295美元（約新台幣9413元）的傭金，至今得手超過10億越南盾（約新台幣134萬元）。

不僅如此，Vo Thi My Hanh專攻高級客群，提供的賣淫妹都是空服員或是模特兒出身，水準較高，因此費用更高昂。據悉，她旗下至少有30名性工作者。

大多數的顧客來自河內或是胡志明，他們會透過社交媒體主動聯繫Vo Thi My Hanh，再由她安排與賣淫妹會面的飯店或是渡假村。Vo Thi My Hanh甚至會提供高級轎車負責接送女方至性工作場所。

胡志明警方9日晚間突襲一郡鬧區的一家酒店，並當場逮捕了4名提供性服務的女性，分別為3名空服員與1名模特兒，4人最終一同供出Vo Thi My Hanh的存在，警方於是在10日將她逮捕歸案。

ET快訊
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