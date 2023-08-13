搭機「5件事」千萬不要做！　空姐大爆秘辛：最好別吃飛機餐

▲美國一名空姐提醒民眾搭機時的注意事項。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名空服員根據自身專業與經歷在網路上分享搭機時的注意事項，其中包含在搭機前48小時不要進行水肺潛水或是從第三方網站訂票，不僅如此，她更提醒大家搭乘長途飛機時最好攜帶自己的毛毯與枕頭，而搭機時也不要吃太多飛機餐。

空姐佩雷斯（Leysha Perez）在TikTok上傳了一段影片並提醒網友在搭乘飛機時應該注意5件事。其中包含不要在登機48小時前進行水肺潛水，因為身體沒有足夠的時間排除多餘的氮，如果貿然搭飛機可能會罹患減壓病。

再來則是不要在第三方網站購票，她直言，自己經常會遇到有父母因為不能和孩子坐在一起而大吵大鬧，甚至不願登機，然而若是從第三方網站購票，便是由平台隨機劃位，他們手上也沒有太多連續座位。因此她也提醒，如果想要和孩子一起坐，最好還是透過航空公司官網購票。

佩雷斯表示，基於衛生問題，如果是搭乘長途的國際航班，她通常會選擇攜帶自己的毛毯與枕頭，並不會使用機上提供的枕頭。她同時也指出，搭機時最好不要太頻繁地食用飛機餐。她說，「我不會在飛機上吃完每一頓飯，即使我很想吃。但是飛機餐含有大量添加劑，且鈉含量高，所以吃太多對健康並沒有幫助。」

佩雷斯指出，自己通常不會把乘客往太壞的地方想，但還是希望大家可以給空服員多一些尊重。她表示，「人們總是把怒氣發洩在空服員身上，我也經常提醒其他空服員，這些奧客的行為並不是針對個人。」

佩雷斯此前曾向粉絲表示，自己不會吃飛機上飲料裡的冰塊、不會使用椅背的置物袋、不會光腳在機艙內走來走去，更不會徒手觸碰廁所內的所有東西。