快訊／賴清德挺凱道遊行提3承諾　支持「2040年行人零死亡」

▲賴清德今天率黨公職出席「還路於民大遊行」。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（20日）下午率黨公職出席「還路於民大遊行」，他致詞時公開承諾將支持「2030年死亡降低50％，2040年零死亡」的目標，另外也將本著道安、監理、交通、執法4面向改善道路安全，預計明年底先對全台600個路口進行改善。

賴清德表示，感謝所有好朋友，即便下著大雨，仍然共襄盛舉，大家的心都一樣，希望為台灣交通安全盡一份心力，身為執政黨的一員，也是總統候選人，他有責任來聆聽大家意見，更有義務未來來落實每一項寶貴的意見，達到實質改善台灣交通安全。

賴清德宣布，未來他將秉持兩大原則：第一大原則是以人為本，第二是智慧科技。他也提出「落實3大承諾」主張說，首先，將落實日前行政院通過的道路交通基本罰，本著道安、監理，還有交通跟執法4個面向，全面改善道路交通安全，第二是承諾未來可以結合在野黨、執政黨共同努力，實質、積極務實改善各縣市交通路況，預計明年底前對於優先600個路口進行改善，第三，他承諾會支持今天活動的台灣行人路權的宣言，2030年死亡降低50％，2040年結合社會力量達到零死亡目標，希望大家共同努力，希望社會共同站在一起。