三隻小豬互動藏玄機？　簽署⾏⼈宣言「侯柯簽一起、郭旁邊沒人」

▲主辦單位宣布還路於民大遊行破2.5萬人。（圖／記者李姿慧攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及潛在總統參選人鴻海集團創辦人郭台銘，20日皆出席「行人零死亡推動聯盟」在凱道舉辦還路於民大遊行，4人依序上台致詞後，都配合主辦單位簽署⾏⼈宣⾔背板。郭台銘做為第一位簽名者，選在最邊邊的左下角，而柯文哲選擇簽在右上方，侯友宜簽在柯文哲隔壁，賴清德則簽在侯友宜旁邊。

還路於民大遊行於下午1時開始，2時46分郭台銘以永齡基金創辦人身分率先上台致詞，3時27分為柯文哲致詞、3時32分為侯友宜致詞，而賴清德則安排於3時37分致詞；此外，台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣維新、時代力量也都會在政黨發言時間致詞。

郭台銘發表談話時自爆，曾在住家附近散步過馬路時，兩次差點被大型車輛撞到，他認為，大家要養成「停看聽」的習慣，要讓斑馬線有它的威權。致詞結束後，面對主辦單位拿出的⾏⼈宣⾔簽署表，郭台銘自嘲他是小咖的，所以選擇簽在左下角最邊邊的角落處。

柯文哲接著上台，批評政府面對問題就只會撒幣，希望能花更多力氣去做得更好，而到了簽名環節，柯豪不猶豫選擇簽在最右上方，與郭台銘形成一個斜對角。

輪到侯友宜時，他致詞指出，從交通法規、都市法規去重新做檢討，回應還路於民的五大訴求，並在簽署宣言時簽在柯文哲右邊的空白處。

賴清德致詞時則公開承諾將支持「2030年死亡降低50％，2040年零死亡」的目標，另外也將本著道安、監理、交通、執法4面向改善道路安全，預計明年底先對全台600個路口進行改善。賴清德簽名時，則簽在侯友宜隔壁。

此次還路於民大遊行雖於活動開始1小時後出現暴雨狂轟，但仍有民眾冒雨擠在凱道上聲援，截至下午近3時，主辦單位宣布現場人數已破2.5萬人。