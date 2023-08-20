好兄弟恐傷人！別穿全黑全白全紅　鬼月9禁忌曝

▲鬼月9大禁忌一次看。（圖／翻攝「林霖開運」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月到來，理專家林霖老師分享鬼月9大禁忌，像穿衣禁全黑、全白、全紅，全紅會讓好兄弟想到「血」，想到過世時的情境觸景傷情，而做出傷害生人之事；另外，還包括晚上不要戶外曬衣服、別隨便拍人肩膀等。

林霖老師在臉書提到，俗話說「小心駛得萬年船」，凡事謹慎保平安總沒錯。以下為鬼月9大禁忌：

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1、穿衣禁全黑、全白、全紅

全身黑色在農曆七月易招陰、招來好兄弟。全身白會讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟尋找同類。全紅的衣服也要注意，會讓好兄弟想到「血」，想到過世時的情境觸景傷情，而做出傷害生人之事。

建議要穿一些亮色系的衣服，活潑有朝氣的顏色，不論是黃色、亮橘色還有一些淺色系的衣服，都是農曆七月很好的選擇。

2、房間內，鞋頭不宜對床

睡覺時或外宿飯店時，鞋頭禁忌對著床，表示你在邀請「好兄弟」，因為此刻遊魂、孤魂野鬼都想留在人間。

▼農曆七月，許多人會拜拜求平安。圖為新竹都城隍廟。（圖／資料照／記者湯興漢攝）







3、夜晚不出門

晚上是好兄弟最活躍的時刻，盡量深夜11時前回家，此時正是大自然陰氣正起的時候，不管你人在大賣場或百貨公司，別在外面逗留太久，趕快趁早回家吧。

4、晚上不要戶外曬衣服

據說剛洗好的衣服溼氣重易招陰，因為好兄弟最喜歡附在陰涼潮濕的物品及場所，盡量不要在夜間洗衣、戶外曬衣。

▼鬼月夜晚不宜曬衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



5、屋子不要掛風鈴

在陰氣重的農曆七月，屋內外別亂掛風鈴，因風鈴會招陰，避免招陰靈。特別是書房與臥室不適合懸掛風鈴，聲煞易影響屋主情緒跟睡眠，導致心神不寧。廁所本身陰氣較重，又是排穢之地，也不宜掛風鈴，要小心招陰。

6、不要吹口哨

吹口哨容易讓好兄弟注意到你。若經過墓園或是靈骨塔等地時，絕對不可嬉笑打鬧，請務必保持肅穆，也不可吹口哨，表示對靈界的尊重。

7、不要貼牆走

因為鬼喜歡沿著冰涼的牆壁走路，所以鬼月千萬不要靠牆走，或隨便靠牆休息！

8、不要隨便拍人肩膀

因為每個人身上都有三把火，分別在頭及雙肩上，是每個人精、氣、神所在。這些火同時也是人的磁場，若隨意拍肩容易讓磁場紛亂，讓「好兄弟」有機可乘。

9、不要去玩水

聽說水鬼最喜歡找人當替死鬼，農曆七月被視為旅遊最大禁忌的就是海邊了，相信大家都有聽過水鬼抓交替的傳說。暑假期間，本就是較容易發生戲水危險的季節，多加注意也能多獲得一分安心。