陸軍演警告賴清德台獨言行　陸學者：「和與戰」台灣人民面臨重大選擇

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍今（19）日立刻宣佈在台灣周邊組織海空聯合軍演，被外界解讀就是劍指賴清德台獨言行。大陸多位涉台學者也表示，兩岸各種黑天鵝，灰犀牛的事件隨時可能會爆發。廈大台研院院長李鵬甚至直言，凡事必有度，如果過了這個度，就是忍無可忍，兩岸變局已經面臨「和與戰」的問題，必須審慎應對。

副總統賴清德出訪巴拉圭，期間過境美國紐約與舊金山，昨18日才剛返台，大陸今天立刻展開「反制」措施，中共中央台辦大約八點多，首先發出回擊，就賴清德「過境」美國表明嚴正立場，該內容強烈譴責賴清德是不折不扣的「『台獨』工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，大陸方面決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑。

緊接著解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，將在台灣周邊組織海空聯合軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等項目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力，挑明這是「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。」

賴清德出訪期間，大陸外交部、國台辦以及學界多次警告一定有「反制」措施，相較去年八月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的大動作圍台軍演，今日宣布的軍演「警告」意味濃厚，明顯「劍指」賴清德過境美國行為，以及台獨色彩，十分不利兩岸局勢。

▲ 廈門台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

廈大台研院院長李鵬首先指出，大陸會採取軍事措施，說到底就是為了「維護兩岸和平」，凡事必有度，如果過了這個度啊，不能再得寸進尺，大陸方面忍無可忍，也不能再忍。

李鵬指出，民進黨與美國現在對大陸的戰略定義，就是在軍事上往外推進，如果台灣的民眾沒有意識民進黨「勾連」美國，「倚美謀獨」的危險性，無視大陸顧全大局的戰略，當作得寸進尺的依據，大家都不願意看到往那個方向發展。

他特地強調，「兩岸關係已經面臨『和與戰』，誰都不希望看這樣轉變，都希望和平發展。」

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津也提醒，兩岸最大危機就是「台獨」分裂勢力，只要不停止「台獨」，台灣政治人物提出的一切台海和平藥方都於事無。

王英津強調，「當前在台海問題，各種黑天鵝，灰犀牛的事件隨時可能會爆發，一些風高浪急甚至驚濤海浪的重大事件，可能隨時會到來。」

▲解放軍軍演畫面曝光！強調「對台獨勾連外部勢力的嚴正警告」。（圖／翻攝CCTV）

今年5月30號，中共總書記習近平主持第20屆中央國家安全委員會第一次會議，曾說「要堅持底線思維和極限思維精神，準備經受風高浪起，甚至驚濤海浪的重大考驗。

王英津也解讀，這是大陸方面「極限思維」新表述，兩岸必須充分顧及可能出現的最壞的情況，必須考慮出現的各種極端的狀況，往最好處努力，往最壞處準備。

南京大學台灣研究所所長劉相平分析的更直白，賴清德將會延續在蔡英文路線，甚至是「蔡英文2.0升級版」，繼續在台獨的道路上走下去，將為兩岸關係發展帶來極大的破壞和阻礙。

他也提醒，如果現在兩岸局勢持續陷入「台獨」危機挑釁，將會走向更嚴峻的困境，「是戰爭衰敗還是和平穩定繁榮，台灣人民面臨重大的選擇。」