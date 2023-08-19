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欣興電子桃園廠風管起火　警消搶救近2小時、無人受困受傷

▲欣興電子桃園廠今（19）日下午發生大火，桃園市消防局派出大批消防人員前往搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲欣興電子桃園廠今（19）日下午發生大火，桃園市消防局派出大批消防人員前往搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司欣興電子桃園廠今（19）日下午突然傳出大火，桃園市消防局派出大批消防車與警消前往搶救，不同的是這場起火點並非前幾年龜山廠區，但警消仍不敢大意；經過近2小時搶救後於下午5時10分撲滅大火，目前仍進行最後殘火處理，初步調查係4樓風管起火，現場並無人員受困受傷，至於實際損失與起火原因須由消防局火調科人員調查釐清。

▲欣興電子桃園廠今天下午發生大火，消防人員穿著甲式服裝進入火場救災。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲欣興電子桃園廠今天下午發生大火，消防人員穿著甲式服裝進入火場救災。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天下午3時24分許勤務中心接獲通報，位於桃園區大誠路上的欣興電子桃園廠突然傳出火警，消防局第一大隊立即出動19輛消防車、3輛救護車、56名警消到場搶救。

▲欣興電子桃園廠今天下午發生大火，桃園市消防局派出大批消防人員搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲欣興電子桃園廠今天下午發生大火，桃園市消防局派出大批消防人員搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

起火現場為水泥RC建築，火勢由4樓風管引燃，消防人員在火場四周架起水線灌救，火勢在下午5時10分獲得控制，目前仍進行最後殘火處理，初步調查，現場並無人員受困、受傷，至於起火原因與損失，則由消防局火調科人員調查。

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