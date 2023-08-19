快訊／男自撞護欄側翻...不熟路況釀禍　後座爬出一臉驚恐

▲桃園市一輛紅色轎車今天上午行經大溪區永昌路、南興路口處時，失控撞上護欄後九十度側翻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

孫姓男子今（19）日上午駕駛紅色轎車，沿大西區永昌路往桃園方向行駛，經南興路口處時，突然失控擦撞護欄後側翻，孫男事後自行爬出車外，大溪警方到場處理時，孫男並未受傷，聲稱是不熟路況擦撞護欄翻覆。孫男酒測測值為零，至於真正肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市一輛紅色轎車今天上午行經大溪區永昌路、南興路口處時，失控撞上護欄後側翻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，今天上午11時許，70歲的孫姓男子駕駛紅色轎車沿著大溪區永昌路、南興路一段口近國道3號出口匝道往桃園方向行駛，但突然失控擦撞護欄後側翻，後方車輛紛紛閃避。

▲桃園市一輛紅色轎車今天上午行經大溪區永昌路、南興路口處，失控撞上護欄後側翻，大溪警方在後方警戒，避免其他車輛追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方據報後到場處理，駕駛孫姓男子從後門爬出車外一臉驚恐，並在車後方樹立三角錐提醒後方來車；員警為孫男酒測，其酒測值為零，孫男聲稱因路況不熟自撞護欄肇事，警方則懷疑可能是分心或其他原因釀禍，所幸孫男並未受傷，至於真正肇事原因仍在調查釐清。

大溪警方呼籲，駕駛機動車輛應集中精神，隨時注意車前與周邊車況，以避免發生交通事故。