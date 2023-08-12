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3種處境遇到野火如何自保　發現「這徵兆」快回頭

▲▼ 夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷野火死亡人數已上修至80人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）的小鎮拉海納（Lahaina）遭野火襲擊，災情震驚全球，整個地區約有80%被燒毀，死亡人數上修至80人。外媒就對此分析，如果遭遇到野火時，該如何自保、求生。

英國《每日郵報》統整「美國國家公園管理局火災與航空管理部門」（National Park Service Division of Fire and Aviation Management，DFAM）等單位的野火求生指南，將情境分為步行、開車與建物內，但共同原則都是，要盡可能避免讓自己處於下風處，發現煙霧時立刻逃離現場，並且通報消防單位，另外要避免自己成為製造野火的禍源，露營生火應在指定區域內進行，並且在離開時，確保營火已經熄滅。

●步行時：

如果看到野火冒出煙霧或火焰，應該立即離開現場，如果有車應盡速返回車內，以利加速離開現場，因為野火蔓延的速度，比你想像得更快，火焰尚未靠近之前，煙霧很可能就會先阻礙逃生。

美國農業部林務局警告避開峽谷，因為峽谷會「集中引導火勢」。《國家地理》建議，可以利用大池塘避難，因為火無法跨越水體，但要避免有樹枝低垂的狹窄小溪，因為這等同於是火焰可在水面上流竄的通道。

林火基金會（Bushfire Foundation）指出，火往上坡延燒速度較快，所以位於火的下方比上方安全，避災應待在上風處，下風處最危險，而且要留意風向改變，很多人因風向變化，未能及時逃生而罹難。

▲▼美國夏威夷野火、拉海納鎮（Lahaina）。（圖／路透）

▲不論何種處境遇到野火，共同原則都是避免自己處在下風處，發現煙霧立刻逃離並且通報。（圖／路透）

●駕車時：

DFAM表示，前方出現野火煙霧或火光，應立刻調頭駛離；若野火來自道路兩側，應選擇能夠最快遠離的路線離開現場。

英國紅十字會提醒，遇到野火應升起車窗、關閉車內空調風口，避免煙霧進到車內，煙霧會刺激呼吸道引發咳嗽、氣喘、呼吸困難、胸痛。

如果濃煙遮蔽了道路，無法再行駛，建議留在車內，尋找遠離灌木叢或植被的空地停車，最好停在牆壁或岩石後面，車頭面向火源，用毛毯裹住自己、躺在車內地板上，隔絕高溫、避免吸入煙霧。

●建物內：

DFAM指出，建物內遇到野火，應按照度假房舍或住宅當地的指令疏散。

美國農業部林業局指出，萬一無法撤離，應留在屋內，因為屋外比屋內更熱、更危險；把窗戶、玻璃門旁的家具移開，以免窗戶輻射的高溫引燃家具，關閉所有天然氣管線，所有門窗均應關閉，但不要上鎖以利迅速撤出。

另外還要將屋內水槽、浴缸和水桶裝滿水，可以提供飲用或者撲滅火苗。

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